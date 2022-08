Miguel Angel Guerra con un F1 en el "Minardi Day"

Miguel Angel Guerra, uno de los pilotos argentinos que llegó a la Fórmula 1, luego de realizar una excepcional campaña en los monopostos en nuestro país, tuvo la oportunidad de volver a subirse a un auto de la máxima categoría internacional.

Para concretar ese anhelo, Angelito viajó a Europa, respondiendo a una invitación de su dilecto amigo Giancarlo Minardi, un italiano que generó una excelente relación con varios de nuestros compatriotas que incursionaron en el plano internacional y en particular con el ex campeón de Fórmula 4 y Fórmula 2, cuando resultaba prácticamente imbatible en la Argentina.

Guerra desembarcó en el Viejo Mundo en la temporada 1978, compitiendo durante tres años en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2 Europea, iniciando en esa época su relación deportiva con Minardi, una persona muy influyente en su trayectoria como lo había sido en sus comienzos el recordado Osvaldo Antelo.

La llegada de Angelito a la Fórmula 1 se produjo en 1981 como integrante del Osella Squadra Corse, equipo con el que luego de no haber podido clasificar en los Grandes Premios de Estados Unidos (Costa Oeste), Brasil y Argentina, logró acceder a un lugar en la grilla para el Gran Premio de San Marino, que se disputó el 3 de mayo en el circuito Imola.

Un accidente en la primera vuelta lo obligó a desertar y su continuidad en la Fórmula 1 se vio frustrada, pero en su regreso a la Argentina volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la Fórmula 2 Codasur primero y más tarde del TC2000, que lo vio consagrarse en 1989 con una cupé Renault Fuego.

También incursionó en Top Race, Súper Turismo Sudamericano y Turismo Carretera, ganando en esta última divisional una recordada carrera formando dupla con Juan María Traverso, con una Chevy, en el autódromo "Ciudad de Rafaela". Se retiró en la popular categoría en 2001, pero nunca se alejó de su pasión, ya que fue dirigente en el Top Race, para desempeñarse actualmente como director deportivo en el Súper TC2000, además de acompañar a su hijo Lucas en el TopRace V6.

El "volver a vivir" de Angel Guerra, el pasado fin de semana, lo llevó a subirse al March que corrió el italiano Vittorio Brambilla en la Fórmula 1, en el transcurso del "Minardi Day", que se desarrolló en el autódromo "Enzo e Dino Ferrari" de Imola.

Angelito salió a pista con el auto color naranja número 9 que le cedió su actual propietario, Roberto Farnetti , ante la emocionada mirada de Giancarlo Minardi, como en aquellos viejos y hermosos tiempos que compartieron en Europa.