Imputaron a una pareja por los incidentes donde murió Villalba

A las 11:30 de la mañana de ayer, se llevó a cabo en la sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) una audiencia imputativa, por el homicidio del que resultó víctima el menor de edad Martín Bruno Villalba, de 17 años, el sábado último apenas pasado el mediodía.

Presidió la audiencia el juez de la investigación penal preparatoria (IPP) Dr. Javier Bottero, en tanto que representando al Ministerio Público de la Acusación asistió el fiscal Gustavo Bumaguín y por parte de la defensa técnica de quienes fueron imputados, los Dres. Carlos Farías Demaldé y José Silvela. Cabe agregar que en la audiencia estuvieron presentes algunos familiares de la víctima.

Quienes fueron imputados por estos hechos -con variaciones en la calificación jurídico penal ya que la mujer no fue imputada por "homicidio"- son Franco José M., de 28 años. domiciliado en el lugar donde ocurrieron los hechos, calle Santa Rosa 445, Dpto. 1 de esta ciudad; y Camila Natalia T., de 25 años, domiciliada en el mismo lugar que el anterior, ya que ambos son pareja y comparten el mismo domicilio.



HECHOS IMPUTADOS

A FRANCO M.

Los hechos imputados a Franco M. según relató el fiscal Gustavo Bumaguín en la audiencia son los que siguen.

* Primer hecho: "En fecha 27 de agosto de 2022, siendo aproximadamente las 12.00, en circunstancias en que Martín Bruno Villalba, llegaba a la casa de su novia Amy C. ubicada en calle Santa Rosa Nº 445, Dpto. Nº 2 de Rafaela, se le acercó Franco José M., le tiró un manotazo de espaldas y le quiso pegar y, mientras Villalba se encontraba dentro del departamento Nº 2, Franco M. lo incitaba a pelear y lo amenazaba, impidiendo además que este pueda irse del lugar. Momentos después, cerca de las 12.39, creyendo que Franco M. había salido, Villalba se retiraba de la propiedad y se cruzó en el pasillo de ingreso a las viviendas con Franco M. que regresaba y allí Villalba comenzó a agredirlo físicamente al imputado, para luego agredirse mutuamente hasta que Franco M. logró soltarse e ingresó rápidamente a su casa y salió a la vereda con un arma de fuego de puño en sus manos -probablemente una pistola calibre .22- la que portaba sin la debida autorización legal, y desde una distancia de 2 m aproximadamente, apuntó donde estaba Martín Bruno Villalba junto a Amy C., Sol Magalí C. y David L. y, teniendo conocimiento del peligro para la vida y voluntad en relación al resultado muerte, efectuó cuatro disparos con la misma, impactando uno de los proyectiles en el brazo derecho y otro a la altura de la ingle derecha de Villalba. Al advertir dicha situación, Mariana Cecilia A. lo tomó del brazo y comenzó a forcejear con Franco M. tratando de evitar que siguiera disparando, hasta que este logró soltarse y le propinó un golpe con el arma en la cabeza, produciéndole a Mariana A. una herida cortante a nivel del cuero cabelludo frontal izquierdo y que entrara en estado de shock, lesiones consideradas leves desde el punto de vista médico.

"Finalmente, y producto del disparo de arma de fuego, el menor Martín Bruno Villalba falleció horas después en el Hospital SAMCo de Rafaela como consecuencia de un shock hipovolémico por lesión de la vena femoral derecha y múltiples lesiones intestinales, determinando el médico forense que la misma ha sido violenta, teniendo como causa directa del óbito las complicaciones resultantes de haber recibido una herida de arma de fuego con entrada en la región inguinal derecha".

* Segundo hecho: "En fecha 27 de agosto de 2022, siendo aproximadamente las 12.39 horas, Franco José M. y Camila Natalia T. tenían dentro de su esfera de custodia en su domicilio ubicado en calle Santa Rosa 445, Dpto. 1 de Rafaela, una carabina calibre .22LR, marca "Rubí Extra", modelo "recortado 65", número de serie xxx, sistema a cerrojo y sin contar con la debida autorización legal".



CALIFICACIÓN JURÍDICA DE

HECHOS DE FRANCO M.

La calificación jurídico penal por los hechos imputados a Franco M. según lo solicitado por el fiscal son los que siguen.

En cuanto al primer hecho: "amenazas simples", "homicidio calificado por el uso de arma", "portación de arma de uso civil", "lesiones leves dolosas", todo en concurso real y en calidad de autor.

En cuanto al segundo hecho: "tenencia indebida de arma de fuego de uso civil en calidad de autor". Todo en concurso real.

Cabe destacar que la calificación penal por el segundo hecho es compartida para los dos imputados.



EVIDENCIAS

Entre las evidencias fundantes de la intimación presentadas por el fiscal Bumaguín, se cuentan acta de procedimiento del Comando Radioeléctrico, dos informes médicos de Franco M. y Camila T., otro informe médico, dos actas de requisas vehiculares, acta de requisa domiciliaria en el domicilio de calle Santa Rosa, actas de secuestros de teléfonos celulares, de un arma de fuego tipo carabina, una arma de fuego tipo revólver, cartucho y bala, y variadas entrevistas a diversos actores y testigos.



HECHOS IMPUTADOS

A CAMILA NATALIA T.

En cuanto a los hechos imputados a Camila Natalia T., de 25 años, en la audiencia son los siguientes.

* Primer hecho: "En fecha 27 de agosto de 2022, siendo aproximadamente las 12:45 horas, y con posterioridad a que Franco José M. le disparara con el arma de fuego a Martin Bruno Villalba en la vereda de la propiedad ubicada en calle Santa Rosa 445 de Rafaela, María del Carmen G. tomó el arma de fuego que tenía Franco M. y en el pasillo de ingreso a la propiedad, Camila Natalia T. -pareja de Franco M.- la tomó de los pelos a Agustina Isidora C., mientras María del Carmen G. le pegó con el arma en la cabeza, causándole una herida cortante en cuero cabelludo en zona frontal, herida cortante en cuero cabelludo en zona occipital y diversas escoriaciones, lesiones consideradas leves desde el punto de vista médico legal. Luego de ello, Camila T. le dijo a Amy C. (N. de la R.: novia de la víctima Martín Villalba) , «no le tengo miedo a la policía, ya las voy a encontrar en la calle y las voy a matar, esto no va a quedar así», causando temor a la misma".

* Segundo hecho: "En fecha 27 de agosto de 2022, siendo aproximadamente las 12:39 horas, Franco M. y Camila T. tenían dentro de su esfera de custodia en su domicilio ubicado en calle Santa Rosa 445, Dpto 1. de Rafaela, una carabina calibre .22LR, marca "Rubi Extra", modelo "recortado 65", número de serie xxx, sistema a cerrojo y sin contar con la debida autorización legal".

Como ya se dijo, el segundo hecho, su calificación jurídico-penal, y sus evidencias, son las mismas para los dos imputados.



CALIFICACIÓN JURÍDICA DE

HECHOS DE CAMILA T.

La calificación jurídico penal por los hechos imputados a Camila T. según lo solicitado por el fiscal son los que siguen.

En cuanto al primer hecho: "lesiones leves dolosas en calidad de coautor" y "amenaza simple en calidad de autor", todo en concurso real.

En cuanto al segundo hecho: "tenencia indebida de arma de fuego de uso civil en calidad de autor". Todo en concurso real.



AUDIENCIA DE

MEDIDAS CAUTELARES

En cuanto a la audiencia de medidas cautelares por estos hechos, la misma tendrá lugar a partir de las 10.00 de la mañana de hoy en la sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial en los Tribunales de Rafaela.