Rafaela rechazó el ajuste en prestaciones de salud para personas con discapacidad

Profesionales de la salud y distintos prestadores de servicios a personas con discapacidad se concentraron ayer en la Plaza 25 de Mayo de Rafaela para rechazar el ajuste en el sector que deriva en el retraso en el pago de los honorarios, que en algunos alcanza los seis meses. La movilización, a la que se plegaron familiares de personas en situación de discapacidad, forma parte de una protesta a nivel nacional que incluye el cese de los servicios por 72 horas que comenzó el lunes y terminará hoy. En Ciudad de Buenos Aires hubo una masiva participación frente a Casa Rosada en tanto que también fue importante la marcha en el Monumento a la Bandera de Rosario.

Kinesiólogos, terapeutas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, transportistas y docentes entre otros se congregaron ayer a partir de las 9 en la Plaza 25 de Mayo de esta ciudad con proclamas contra el ajuste impulsado desde el Ministerio de Economía de la Nación, denunciar precariedad laboral, exigir el pago de prestaciones atrasadas y advertir sobre la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad.

Gabriela Lisi afirmó ante la prensa que "si bien con los pagos veníamos atrasados, en el mes de agosto las obra sociales frenaron los de todas las prestaciones en todo el país, por eso necesitamos que se reanude la cadena de pago y en lo posible también actualizar los honorarios". Consultada sobre el procedimiento para brindar las prestaciones, explicó que "al final de cada año debemos enviar los pedidos de tratamiento a las obras sociales para que sean autorizadas para comienzos del año siguiente y que se extenderán hasta el 31 de diciembre. Luego las obras sociales autorizan las solicitudes y después, todos los meses les enviamos las facturas, las cuales son enviadas por las obras sociales a la Superintendencia de Servicios de Salud, que a su vez gira los fondos para que se realicen los pagos".

Respecto a la situación actual, Lisi señaló que "no tenemos respuestas, las obras sociales nos dicen que están esperando los fondos de Nación y nada más". En este sentido, dijo que los profesionales y las profesionales "no podemos sostener los servicios de esta manera, tenemos gastos de mantenimiento de consultorios, pagar seguro de mala praxis, los materiales para las prestaciones, el Arte de Curar, los que tienen hijos chicos deben pagar guardería o niñeros".

Asimismo, Lisi detalló que "en agosto normalmente estaríamos cobrando las facturas presentadas en mayo y junio, pero ahora hay casos que no percibieron nada desde inicio de año".

Por su parte, Mariana Giordano, admitió que "no fue sencillo tomar la decisión de hacer un paro de 3 días en los servicios que prestamos a personas con discapacidad, con quienes tenemos muchas veces un vínculo de afecto y que requieren el servicio, pero estamos ante una emergencia y en este caso las familias nos apoyan".



PEDIDO DE INFORMES

A NIVEL NACIONAL

Diputados de Juntos por el Cambio le solicitaron al Gobierno Nacional que informe al Congreso sobre el ajuste en las prestaciones por servicios de salud para personas con discapacidad. Integrantes del bloque opositor pidieron saber el motivo de la demora en los pagos de los servicios y su causa, como también explicaciones sobre si existen reclamos en trámite ante la Superintendencia de Servicios de Salud u otras entidades.

Además, solicitaron que el Ejecutivo informe el plazo en el que se estima regularizar la situación de los pagos a junio 2022. "Según la Ley 24.901 las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones para garantizar su bienestar y su inclusión. Las obras sociales y prepagas deben cubrir esas prestaciones", explicaron Ricardo Buryaile y Soledad Carrizo, que encabezan el pedido.

En la misma línea, sostuvieron que la irregularidad de los pagos "perjudica tanto a los trabajadores prestadores de servicios de salud como a los beneficiarios" y agregaron: "El ajuste en discapacidad provocó la suspensión de tratamientos. Personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales ven impedida su participación en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás".