ANSeS: es oficial el bono de hasta $7000 para jubilados

La ANSeS oficializó el “refuerzo de ingresos previsional” para septiembre, octubre y noviembre, con el objetivo de disminuir el impacto de la alta inflación en los bolsillos de más de 6 millones de jubilados y pensionados. A través del decreto 532, publicado en el Boletín Oficial, el organismo formalizó el bono de hasta $7000 para aquellos beneficiarios de menores ingresos.

Además del aumento del 15,52% para jubilados, pensionados y asignaciones sociales correspondiente a la fórmula de movilidad, los jubilados y pensionados se acreditará un bono de $4000 a $7000, según sea el monto que se recibe. De esta forma, la jubilación mínima será desde el 1° de septiembre de $50.352, entre el haber y el refuerzo de ingresos.



CÓMO SABER SI SE

COBRA EL BONO

Para consultar si se cobra el bono refuerzo de septiembre, hay que seguir los siguientes pasos.

* Ingresar con CUIL a la página de la ANSES;

* Jubilados y pensionados con un haber mínimo: cobrarán un bono de $7000

* Titulares de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo y alcancen ingresos de hasta dos haberes mínimos: cobrarán un bono entre $4000 y $7000

* El bono se acreditará únicamente a los jubilados y pensionados que cobren haberes a través de la ANSeS.



CUÁNDO COBRARÁN JUBILADOS

EL BONO DE HASTA $7000

El cronograma de pagos del bono se desarrollará de la siguiente manera:

* $7000 en septiembre;

* $7000 en octubre

* $7000 en noviembre.

El extra se acreditará junto a los haberes mensuales.



SE PAGARÁ TAMBIÉN

UN MONTO EXTRA

Más de 1,2 millones de adultos mayores recibirán un aumento mensual adicional durante dos meses para poder alcanzar el 82% del salario mínimo, vital y móvil. Los importes superarán los $4000.

Con la confirmación del aumento del salario mínimo, la ANSeS pagará un monto extra en octubre y noviembre a un grupo de jubilados para que no queden por debajo del 82% del salario mínimo, vital y móvil, que subirá en los próximos tres meses.

Este monto adicional se sumará al bono mensual de entre $4000 y $7000 que entregará la ANSeS durante septiembre, octubre, noviembre para quienes tengan haberes no mayores a dos haberes mínimos.

El plus derivado del salario mínimo está destinada a los jubilados de menores ingresos y que cumplan con el requisito legal de contar con 30 años de aportes efectivamente realizados.

Por lo tanto, no recibirán este monto extra quienes hayan ingresado al sistema mediante un plan de moratoria que, según la Secretaría de Seguridad Social, representan el 75% de las prestaciones.

Según la ANSeS, este monto extra alcanzaría a 1,2 millones de personas aproximadamente.



MONTO EXTRA:

DE CUÁNTO SERÁ

ANSeS entregará hasta $1378 durante de octubre y de hasta $4125 en noviembre. El objetivo de esta medida es cumplir la garantía del 82%, por lo que el monto dependerá del sueldo que cobre cada jubilado.

Para agosto está activada la misma cláusula que se ejecutará en octubre y noviembre. El sueldo más bajo de agosto está fijado en $47.850 y el 82% móvil es de $39.237. Como el haber mínimo de agosto es de $37.525, el importe que cobran esos jubilados es de hasta $1712.

En septiembre el haber mínimo de los jubilados supera el 82% móvil. Sin embargo, en octubre -que el salario mínimo será de $54.550- el 82% equivaldrá a $44.731 y en noviembre -que será de $57.900- a $47.478. En esos meses se cobrará un monto extra de entre $1378 y $4125 para alcanzar esas cifras.



MONTO EXTRA:

QUIÉNES LO COBRARÁN

En octubre, los jubilados que cobrarán el monto extra son aquellos que perciben menos de $44.731 como haber mínimo. Dependiendo cuánto cobren, recibirán una suma para llegar a esa cifra.

En noviembre, los beneficiarios que estén por debajo de los $47.478 recibirán una suma extra para alcanzar ese monto. (Fuente: Todo Noticias - TN).