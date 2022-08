Felicidad total por barrio Alberdi. La ‘Crema’ ganó jugando bien, los resultados de los otros acompañaron y respira –algo- en la pelea por no descender.



“Estamos felices, era clave el partido, era el día, se habían dado resultados positivos y era clave ganar. Es el Atlético que queremos todos”, indicó Fabricio Fontanini tras el 3 a 0 sobre San Martín de San Juan. Y sobre el gran desempeño que tuvo el equipo, el rafaelino apuntó: “El cómo se dio te deja feliz, tenemos que seguir así, sabemos que quedan seis finales más, que va a estar todo bien, nos vamos a salvar y feliz por eso, estamos todos metidos para sacarlo adelante”.



El ‘Muro’ fue el encargado de ponerle cifras definitivas a una noche ‘redonda’ en el Monumental. Un gol, un festejo muy especial para todos. “Uno está contento por el gol, hacer un gol con esta camiseta es algo especial. El equipo jugó un partido bárbaro en todas las líneas, estuvimos finos, sólidos, y hay que mantenerlo y seguir así hasta el final. Estamos todos juntos, quedan seis finales y sabemos que vamos a salir adelante”.



El equipo dirigido por Ezequiel Medrán estuvo firme en todas las líneas, con niveles altos en lo individual y un colectivo que alimenta la ilusión de todos. La Crema ganó solidez defensiva y “eso es clave”, coincidió Fabricio, y sumó: “Sabemos que arriba siempre tienen alguna, más jugando de local que es una cancha corta, difícil, y si no estás concentrado te pueden complicar, estamos contentos por todo el equipo”.



El plantel albiceleste volvió a las prácticas en la mañana de ayer y ya le apunta a su próximo compromiso: el domingo 4 de septiembre visitará a Chaco For Ever, desde las 16.30hs. De visitante no ganó en lo que va de la temporada y buscará, con el envión anímico que significó el triunfo del domingo por la noche, cantar victoria en terreno ajeno.

“Se dieron rachas muy malas, esto creo que puede ser importante para lo que viene, esperemos que este partido sea el puntapié inicial para que el domingo se nos pueda dar en Chaco”.



VUELTA AL TRABAJO



El plantel profesional de Atlético de Rafaela regresó a los entrenamientos en la mañana de ayer luego de su presentación del domingo, con victoria por 3-0 ante San Martín de San Juan.

El elenco conducido por Ezequiel Medrán ya tiene su cabeza puesta en su próximo objetivo: Chaco For Ever.

Este miércoles volverá a trabajar por la mañana, rutina que repetirá mañana en el Predio, el viernes lo hará en el estadio Monumental por la tarde y el sábado, pasado el mediodía, viajará rumbo a Chaco para esperar el encuentro del domingo a las 16.30hs.

En el inicio de semana se espera por saber la evolución de Nicolás Aguirre, Marco Borgnino y Emiliano Romero, tres de los que no pudieron estar a disposición del DT en el último compromiso por diferentes lesiones.



NOVELLI, PARA LA

CREMA EN CHACO



En la jornada de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 32 de la Primera Nacional, instancia en la cual Atlético de Rafaela estará visitando a Chaco For Ever.

El encuentro se disputará el próximo domingo 4 de septiembre, a las 16.30hs, y será arbitrado por el tandilense Lucas Novelli. Los asistentes serán Matías Bianchi y Martín Saccone. Como cuarto irá Francisco Acosta.



SE PONEN AL DÍA



Luego de que el encuentro se suspenda por una intoxicación masiva referida a un virus que contrajo el plantel de Ferro Carril Oeste, este miércoles se pondrán al día. Riestra recibe a Ferro en un partido clave para ingresar al Reducido de la Primera Nacional y pelear por el segundo ascenso. Ambos tienen aún tienen chances y se encuentran cerca. El encuentro comenzará a las 15hs.