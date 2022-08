Intensifican el monitoreo por los incendios en el Delta

Desde el Comando Operativo ubicado en la localidad de Alvear se sigue llevando adelante la lucha contra el fuego en las islas del Delta del Paraná. Allí, de manera articulada el Gobierno Nacional trabaja en conjunto con las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, en un operativo que dio resultado sobre los focos que se encontraban activos.

Las tareas de combate están coordinadas por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con la participación de las Fuerzas Armadas, y de brigadistas nacionales y provinciales. En la tarde de este martes, los focos ígneos se encuentran controlados. Es decir, no se encuentran focos activos en la zona del Delta del Paraná. Y en ese sentido, desde el Comando Operativo se encuentran fortaleciendo las tareas de control, monitoreo y prevención, con el objetivo de evitar nuevos focos.

Este martes se realizó una reunión de coordinación de la que participaron el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa de la Nación, Prefectura Naval Argentina, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la Secretaría de Protección Civil, la Guardia Rural Los Pumas del Ministerio de Seguridad, y representantes del gobierno de Entre Ríos.

Cabe destacar que la misma fue encabezada por Alberto Seufferheld, Director del SNMF, el Coronel Héctor Tornero por el Ejército Argentino, la ministra Erika Gonnet y el secretario de Protección Civil, Roberto Rioja. Además, se encontraban presentes los tres responsables de los comandos operativos montados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego a lo largo del Delta.

“Desde el Gobierno de Santa Fe trabajamos de manera articulada entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y la Guardia Rural Los Pumas en tareas de control y prevención; realizamos un rastrillaje diario sobre la costa del Río Paraná”, recordó la ministra Gonnet. Y agregó que “desde hace un tiempo se sumó el Grupo Albatros, para fortalecer el control de la Prefectura Naval Argentina, por un pedido que el gobernador Omar Perotti realizó ante el ministro de Seguridad de la Nación”.

A estas tareas, se suman los vuelos vigías diarios que se realizan desde el Comando y la participación activa de las Fuerzas Armadas en el operativo.

“El objetivo actual es fortalecer las tareas de cada una de las áreas vinculadas al control y monitoreo, a fin de evitar nuevos focos ígneos”, continuó Gonnet. Y al mismo tiempo, detalló que en la reunión de este martes “todas las áreas involucradas pusimos en valor el rol de los brigadistas y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, ya que hoy los focos se encuentran controlados”.

“Esto no quiere decir que no haya posibilidad de rebrotes o de nuevos focos, por eso, se trabaja con un sistema de guardias permanentes desde los comandos de Alvear y de San Nicolás, y estamos fortaleciendo las tareas de control”, continuó. En ese sentido, se refuerzan los controles de Prefectura, de la Guardia Rural Los Pumas, y el gobierno de Entre Ríos fortalecerá la zona con la Policía provincial, aportando medios acuáticos y aéreos.

Por su parte, el Coronel Tornero destacó el trabajo multiagencial que se continúa desarrollando y el aporte de las Fuerzas Armadas al fortalecimiento del operativo. Y además, detalló que “no sabemos cuándo se puede volver a necesitar este tipo de operativos montados ante una emergencia específica, pero hoy estamos en condiciones de articular y armarlo rápidamente”.

A su turno, Alberto Seufferheld, resaltó que “cuando se montó el operativo la realidad era otra, hoy no hay focos activos en el Delta”. Y en ese sentido, indicó que la planificación a futuro cuenta “con un grupo de ataque inicial y los medios aéreos necesarios” que permite dar respuesta rápida ante una emergencia, que se acopla a los recursos que vienen aportando cada provincia.

Cabe destacar que hace más de 60 días que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias trabajan sobre el Delta, que llegó a contemplar una zona de trabajo a lo largo de 300 kilómetros (desde Zárate hasta Puerto Gaboto). El viernes 19 de agosto, por solicitud del gobernador Omar Perotti ante el Gobierno Nacional, se sumaron las Fuerzas Armadas a fortalecer el trabajo en marcha. Trabajaron más de 180 brigadistas en todo el Delta del Paraná con 15 medios aéreos.