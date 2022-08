Así se jugará la décima del Clausura

Anoche tuvo lugar la reunión del CD de la Liga Rafaelina de Fútbol y quedó programada la fecha 10 del torneo Clausura de la Primera A.

El líder, Ben Hur, estará jugando el domingo ante Unión en Sunchales.

Así irá la fecha: Jueves 1/9: 21.30, Brown vs Peñarol. Viernes 2/9: 22, Arg. Quilmes vs Talleres (MJ). Domingo 4/9: 11.30, 9 de Julio vs Atlético de Rafaela. 15.30, Ferrocarril del Estado vs Bochazo, Atlético María Juana vs Dep. Ramona, Dep. Aldao vs Sportivo Norte, Arg. de Vila vs Florida de Clucellas; 19.30, Dep. Tacural vs Dep. Libertad.



LAS POSICIONES. Ben Hur 23, puntos; 9 de Julio 18; Sportivo 16; Ferro 15; Atlético 15; Ramona 14; Libertad 13; Peñarol 13; Quilmes 12; Tacural 12; Aldao 12; Brown 11; Unión 11; Florida 11; Vila 11; Bochazo 8; Atlético (MJ) 6; Talleres (MJ) 4.