Triunfo para Coria

El US Open 2022, cuarto y último Grand Slam del año, tuvo continuidad en la jornada de ayer tras un primer día negro para el tenis nacional (cuatro de cinco quedaron eliminados en primera ronda). La jornada contó con la presencia de cuatro argentinos: Sebastián Báez, Federico Coria, Federico Delbonis y Diego Schwartzman. El Peque jugaba al cierre de nuestra edición ante Sock. Además, Rafael Nadal también dijo presente con el objetivo de dejar atrás la eliminación en primera ronda en Cincinnati. Le ganó a Rinky Hiikata 4-6, 6-2, 6-3 y 6-3.

Coria dominó el encuentro desde el comienzo ante un errático Griekspoor y se quedó con el triunfo con un quiebre por set y luego de 2 horas y 5 minutos de juego. El triunfo del rosarino fue por 7-5, 6-4 y 6-3.

El tenista bonaerense Sebastián Báez se retiró ayer por lesión en el tercer set cuando perdía 7-5, 7-5 y 2-0 ante el español Carlos Alcaraz y quedó eliminado en la primera ronda.

Por su parte, el azuleño Federico Delbonis (134), luego de haber atravesado la clasificación previa del torneo cayó ante el potente sacador estadounidense John Isner (48) por 6-3, 6-1 y 7-5.

En la primera jornada del US Open jugada el lunes, el único argentino que superó la ronda inicial fue el cordobés Pedro Cachín, mientras que quedaron eliminados Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Facundo Bagnis y Nadia Podoroska.

Cachín (66), en el mejor momento de su carrera a los 27 años y ganador este año de cuatro Challengers (en Madrid, Praga, Todi y Santo Domingo), venció en la ronda inicial al esloveno Aljaz Bedene (347) por 6-4, 6-3, 5-7, 1-6 y 7-6 (10-6).

El próximo rival del tenista nacido en Bell Ville será el estadounidense Brandon Holt (303), quien dio la gran sorpresa y eliminó a su compatriota Taylor Fritz (12).

El US Open repartirá este año una cifra récord de premios entre ambos cuadros de ATP y WTA con una suma de 60.100.000 dólares.

Los campeones del abierto estadounidense, tanto en hombres como en damas, cobrarán 2.600.000 dólares, cifra superior a lo entregado por los otros tres "majors": el Abierto de Australia otorgó 2.071.064 dólares, Roland Garros 2.290.354 y Wimbledon 2.507.460 de la moneda estadounidense.