Triunfo para la Crema

En la noche de ayer se puso punto final a la undécima fecha del torneo Oficial de Primera División, certamen que es organizado por la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

En el Lucio Casarín, Atlético de Rafaela superó a Peñarol por 92 a 61. Los dirigidos por Javier Maretto, al cabo del primer tiempo, ganaban 50-29.

Por otro lado, Independiente no pudo con Unión en el Carlos Colucci. El elenco de Sunchales se llevó la victoria tras imponerse por 61 a 59 con parciales de 14-11, 25-28 y 45-51.



LAS POSICIONES. Libertad 18, puntos; Unión 17; Independiente 14; Atlético 14; 9 de Julio 13; Ben Hur 11; Arg. Quilmes 10; Peñarol 8.



LA PRÓXIMA FECHA (12º): Atlético vs 9 de Julio, Libertad vs Quilmes, Ben Hur vs Independiente, Peñarol vs Unión.