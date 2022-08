Renunció el Che García

BUENOS AIRES, 31 (NA). - La Selección Argentina de Básquet se quedó sorpresivamente sin entrenador en el marco del torneo clasificatorio al Mundial 2023 y luego de la victoria conseguida ante Bahamas, ya que Néstor "Che" García dejó ayer su cargo "por motivos de su intimidad".

El conjunto albiceleste con el objetivo de clasificar al Mundial que se disputará el año próximo en Filipinas, Japón e Indonesia viene de conseguir una importante victoria para posicionarse en el Grupo E y recibió una noticia que sacudió al básquet argentino.

Por la renuncia del ex entrenador de San Lorenzo, Boca, Quimsa, entre otros equipos, en medio de la competencia más importante para el conjunto albiceleste, no se brindaron por el momento explicaciones detalladas y tampoco se conocieron declaraciones públicas sobre el asunto del propio "Che".

"La Confederación Argentina de Básquet comunica la desvinculación de Néstor García como entrenador del seleccionado mayor masculino. El Che adelantó de manera verbal su alejamiento, por motivos de su intimidad que respetamos, y no integró la delegación que viajó este martes por la tarde hacia Brasil para disputar la Americup", informó en un comunicado la CABB.

El combinado albiceleste debutará en el certamen continental este sábado a las 13.40 enfrentándose a su par de Islas Vírgenes.

Gonzalo García y Leo Gutiérrez se harán cargo del equipo junto a Pablo Prigioni, quien también estará en el cuerpo técnico.

Luego, Argentina se medirá el domingo 4 de septiembre frente a Puerto Rico, a partir de las 20.10, mientras que el martes 6 lo hará con República Dominicana, en el mismo horario.