Anuncian refuerzo en las Asignaciones Familiares

El Gobierno anunció ayer el pago de un refuerzo de $20.000 en las asignaciones familiares de los trabajadores del sector privado con ingresos de hasta $131.000 mensuales. El beneficio -que se pagará en septiembre, octubre y noviembre- alcanza a 1,1 millón de hogares de todo el país y se financiará con el adelanto del pago del impuesto a las Ganancias.

Así lo informó este martes el ministro de Economía, Sergio Massa, quien justificó la decisión al señalar: "No queremos que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza. Reforzar y llevar a $20.000 las asignaciones de los trabajadores con sueldos más bajos, tiene por objetivo recuperar el ingreso protegiendo el orden fiscal".

Al encabezar un acto en la localidad bonaerense de Escobar, el jefe del Palacio de Hacienda puntualizó que la medida se financiará con el adelanto de Ganancias que dispuso el Gobierno para aquellas empresas "que han tenido resultados más que buenos".

Según Massa, el bono apunta a "pelear contra la inflación, el veneno que se come el ingreso de la enorme mayoría de las familias argentinas". "Por eso, mientras vamos tomando decisiones económicas, creemos que es importante reforzar el ingreso de nuestros trabajadores", agregó.

"Es que no pueden ser ellos los que paguen en el supermercado los problemas inflacionarios, que son globales pero también son producto de de malas decisiones económicas de nuestra parte", reconoció.

Para Massa, esta medida "es un paso más para tratar de recuperar el ingreso, pero no el último".

Por su parte, la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, sostuvo que "es imposible imaginar una familia de trabajadores con hijos que no lleguen a fin de mes", por lo cual dijo que el aumento de las asignaciones constituye "un esfuerzo del Estado" y añadió: "Esperamos sea acompañado por el sector privado".

Según la funcionaria, la medida alcanza a 1,8 millón de niñas y niños y apunta a que "los trabajadores con hijos de menores ingresos puedan vivir un poco mejor". (NA)