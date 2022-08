El Gobierno busca generar más empleo tecnológico

El Gobierno nacional presentó este martes el plan de formación "Argentina Programa 4.0", que busca capacitar a 70.000 personas en los conocimientos básicos de la programación para desarrollar software. En el lanzamiento del programa estuvieron presentes los ministros de Economía, Sergio Massa; y de Educación, Jaime Perczyk; además del secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk.

Durante el encuentro, realizado en la sede de la Secretaría, el ministro Massa, afirmó que "este programa no tiene que ser de un año", sino que se aspira "a que sea de cinco años", por lo que invitó "a seguir formando trabajadores, gobierne quien gobierne después de 2024".

Massa adelantó también que desde el gobierno "se va a aplicar el monotributo-tech para facilitar a los jóvenes argentinos las condiciones para monetizar y que esos dólares entren a Argentina".

Por su parte Sujarchuck destacó que "lograr este objetivo" de capacitar a 70.000 personas, "será una verdadera revolución para el sector, tal como coinciden los distintos actores de la economía del conocimiento".

En el encuentro estuvieron además de los ministros Massa, Perczyk, y el secretario Sujarchuk, su par de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado, entre otros funcionarios.

Sujarchuck recordó que este proyecto "fue mencionado por el ministro (Massa) cuando aún no había asumido" a comienzos de agosto.

En esa oportunidad "resaltó que había que generar 70.000 programadores y algunos más también", explicó el funcionario, por lo que "la idea es que se adquieran conocimientos básicos para acceder a buenos trabajos y buenos sueldos".

"Desde el Gobierno estamos convencidos de que este es el inicio de un círculo virtuoso y de mirada estratégica. No hay duda de que la economía del conocimiento tiene que ser política de Estado", agregó el secretario.

Sujarchuck destacó que, a partir de esta capacitación, el país podrá aprovechar "una oportunidad única para crecer en una actividad en la que tiene enorme potencial y grandes ventajas comparativas".

El programa apunta a formar especialistas en el área de la Economía del Conocimiento, el tercer sector exportador y generador de divisas en el país que prevé ingresos por US$ 7.000 millones para este año, según informó la Secretaría de Economía del Conocimiento.

De este modo, se promoverá la inserción en un mercado de amplia demanda laboral tanto nacional como internacional con sueldos promedio de $ 267.000, y que se estima puede "aumentar el nivel de remuneraciones para un colectivo dinámico que crece año a año".

Además, Argentina Programa 4.0 formará a personas que se insertarán en actividades acordes con la agenda emergente del desarrollo sostenible, que contempla la importancia de relacionar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

Los requisitos para participar son ser mayor de 17 años, tener acceso a internet, y a una computadora de escritorio, notebook u otro dispositivo móvil y ser residente argentino.

Argentina Programa 4.0 dictará cursos para estudiantes principiantes y avanzados en lenguajes de programación como Java, Python, PHP, Gaming y Testing, con modalidades de cursada de tipo presencial, virtual, sincrónica y asincrónica.