Mercados: mayor presión sobre el dólar financiero

El dólar financiero, operado por empresas y fondos de inversión, registró ayer una fuerte suba y superó los 300 pesos, mientras en el mercado paralelo la divisa norteamericana retrocedió levemente. El dólar financiero se dispara en un marco de incertidumbre cambiaria, pese a los esfuerzos comprometidos de estabilización con que asumió el nuevo titular de Hacienda, Sergio Massa.

Ante un contexto global adverso para las inversiones de riesgo, el dólar Contado con Liquidación (CCL) -operado con el Global 2030- saltó $11,48 (+4%) a $301,48, tras tocar el lunes su menor nivel desde el 17 agosto último ($290). La brecha con el oficial trepó hasta 117,5%.

Más moderada fue la suba del dólar MEP -también valuado con el Global 2030-, que escala $3,19 (+1,1%) a $284,97, por lo que el spread con el oficial se ubica en el 105,6%.

En el mercado paralelo, en cambio, el dólar blue descendió $1, hasta los $291. Así, la brecha con el dólar oficial llegó al 110,7%.

Economía busca caminos para apuntalar las reservas del Banco Central (BCRA) -que cayeron en unos US$ 6.000 millones entre julio y agosto-, reducir el déficit fiscal y aplacar la elevaba inflación para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la próxima revisión de cuentas.

Massa viajará la próxima semana a Estados Unidos para visitar Washington y Houston, donde mantendrá reuniones con el FMI y con empresarios, una visita considerada clave entre analistas para ver cómo se cierra el último cuatrimestre del 2022.

El Gobierno sigue evaluando alternativas para lograr una mayor oferta de dólares mientras reajusta el cepo cambiario.

Los analistas privados proyectan un alza de precios minoristas en torno al 90% anual, lo que acelera más la pobreza e indigencia en medio de un abrupto recorte del poder adquisitivo.

El riesgo país elaborado por el banco JP Morgan subió apenas tres unidades, a 2.423 puntos básicos. El Tesoro captó el lunes 285.901 millones de pesos (unos 2.067 millones de dólares) en un combo de títulos del Tesoro, dentro de la política de financiamiento interno ante la imposibilidad de acudir a los mercados externos.

Mientras tanto, los operadores e inversores analizan el impacto de una eventual nueva alza de tasas de interés en Estados Unidos y la firmeza de las materias primas en el mundo con la guerra rusa en Ucrania.

El dólar ahorro o dólar solidario -incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- subió 28 centavos a $240,27, $50 por debajo del blue. El turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45%- ganó 30 centavos a $254,84.

El dólar mayorista trepó 28 centavos a $138,59, con un BCRA que viene de sumar apenas unos 319 millones de dólares en las últimas 14 jornadas financieras consecutivas en sus intervenciones.

Estas reservas se ubican por debajo de los 37.000 millones de dólares brutos, con netas apenas positivas a criterio de los analistas, pero por debajo de los mil millones. El dólar futuro trepaba a $216,75 a febrero.



8.000 USUARIOS RENUNCIARON A SUBSIDIOS

Alrededor de 18.000 usuarios decidieron bajarse de los subsidios a la energía para tener la posibilidad de comprar dólar ahorro, informó el nuevo interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Walter Martello. Además, el funcionario adelantó que ese organismo saldrá a buscar a las personas que necesiten el subsidio pero que hasta ahora no realizaron el trámite para mantenerlo.

Los 18.000 usuarios que renunciaron a los subsidios se habían inscripto para seguir con ese beneficio, pero en los últimos días decidieron darse de baja al trascender que el Banco Central evalúa prohibir la compra de dólar ahorro para quienes sigan recibiendo esa asistencia estatal.

Durante la semana pasada, uno de los directores de la autoridad monetaria, Agustín D´Attellis, aseguró que se estudia la posibilidad de impedir el acceso al cupo de US$ 200 mensuales en dólar ahorro para quienes reciban los subsidios a los servicios públicos.

Martello reconoció que, hasta el momento, hay un elevado número de hogares -unos 4 millones- que no se inscribieron para mantener subsidios, y aseguró que el ENRE saldrá a identificarlos.

Según estimaciones oficiales, de 11,5 millones de hogares de todo el país, 7,5 millones se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).