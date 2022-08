"Perotti no quiso detener el conflicto", según García

La diputada provincial Clara García cuestionó al gobernador Omar Perotti “porque no supo ni quiso detener el conflicto y prefirió desoír una vez más los reclamos docentes”, lo que derivó “en la quinta semana consecutiva de paros” que padecen las niñas, niños y adolescentes santafesinos y sus familias.

“La educación es un pilar fundamental de la sociedad, por lo que abandonarla es una irresponsabilidad”, sostuvo la legisladora, quien emplazó al mandatario provincial para resuelva “de manera urgente” el problema y “ponga en marcha un plan educativo ya que a solo 467 días del fin de su mandato, serán las medidas que atravesarán a la próxima gestión”.

García se refirió al contexto inflacionario, que afecta “los bolsillos de los docentes como los de todos los trabajadores y trabajadoras”, y redobló la crítica a Perotti por la decisión de mantener recursos inmovilizados: “Los plazos fijos de las cuentas de la provincia no paran de crecer”, aseguró.

Enganchado a lo anterior, aprovechó para denunciar la falta de inversión en infraestructura educativa: “Después de dos años de pandemia, este invierno muchas escuelas sufrieron cortes en el suministro de gas, lo que dejó sin funcionamiento a los comedores, cada vez más indispensables en este contexto”.

En sus críticas hacia la política educativa, García sostuvo que "este gobierno desarticuló todo lo que funcionaba: el Vuelvo a Estudiar o las políticas de cuidados, convivencia y prevención de consumos; y a la vez impuso sin consultar acciones aisladas como la extensión horaria (no aplicada aún) o el fin de la repitencia en secundarios".

Para terminar, cargó sobre el gobernador los inconvenientes generados a las familias santafesinas, que hoy “están haciendo malabares con la planificación o teniendo que hacer gastos extraordinarios para poder cuidar a quienes deberían estar en las aulas”.



PINOTTI

El diputado provincial Pablo Pinotti también cuestionó al Gobierno provincial y en especial a Perotti. "Un gobernador que no dialoga, no escucha, ya superamos el mes de los reclamos docentes. Llevamos varios días sin clases. Esta actitud expresa la posición de un gobierno que se maneja unilateralmente, que sostiene sus caprichos a cualquier precio", expresó el legislador del departamento Castellanos.