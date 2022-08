Los gremios continuarán de paro

Pese a que ayer comenzó la quinta semana consecutiva de medidas de fuerza en la provincia de Santa Fe, por parte de los gremios de la administración pública, docentes y personal de salud, y la convocatoria a paritarias para los primeros días de septiembre, el Gobierno provincial ratificó, en las últimas horas, la decisión de descontar los días no trabajados.

No obstante, gran cantidad de trabajadores del Estado provincial y organizaciones de base se manifestaron ayer en varias localidades de la provincia (Sunchales, San Vicente y Frontera en el departamento Castellanos) en contra de la decisión del gobierno santafesino de no adelantar la negociación paritaria y descontar de los sueldos los días que se hizo paro. En este sentido, en Rosario, una importante columna marchó desde la Plaza 25 de Mayo hasta Plaza San Martín, para realizar un acto frente a la sede local de Gobernación. El reclamo sindical –encarado por las delegaciones de AMSAFE, ATE, Sadop y Siprus– contó con el apoyo de distintas organizaciones sociales.

En el marco de su resolución de Asamblea, AMSAFE expresó, a través de un comunicado, que "se encuentra llevando adelante este 30, 31 de agosto y 1 de septiembre un paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo. A su vez, durante este primer día de paro de esta última semana de agosto se desarrollaron, con diferentes modalidades, acciones para exigirle al gobierno de la provincia convocatoria urgente a paritarias que contemple las exigencias de los trabajadores de la educación, como así también dar marcha atrás con las amenazas y la decisión de descontar los días de huelga. Marchas, concentraciones, clases públicas, reuniones de delegadas/os y conferencias de prensa, entre otras actividades, se realizaron a lo largo de la provincia, de las cuales participaron compañeras/os de las 10 delegaciones de AMSAFE". Cabe señalar que los estatales enrolados en ATE y UPCN están llevando a cabo una huelga de 48 horas, por el mismo motivo, hasta este jueves.

En tanto, Rodrigo Alonso, el secretario general de AMSAFE, sostuvo ayer en la concentración que se realizó frente al IAPOS Reconquista, que “esta provincia tiene plata, decimos que a la crisis no la pagaremos los trabajadores, queremos distribución de la riqueza, recursos para mejorar el salario de activos y pasivos, pero también aumento para las partidas de comedor y copa de leche. Con hambre no se aprende. Exigimos aumento del presupuesto educativo, son necesarios más cargos, más horas cátedra, más y mejores edificios, más material didáctico. Es necesario la formación gratuita y en servicio. Somos los trabajadores quienes debemos participar y discutir sobre las problemáticas en los distintos niveles y modalidades. Somos los que queremos y debemos discutir políticas educativas, lo que está pasando con la inclusión, que está pasando en la modalidad adultos de nivel primario y en EEMPAS, también sobre el nivel secundario.”



"SE AGOTARON

LAS INSTANCIAS"

El gobierno provincial ratificó este lunes la decisión de descontar los días no trabajados a los sectores que lanzaron paros antes de reanudar la discusión paritaria, sobre el final de esta semana, donde no se planteará de entrada una oferta salarial. El ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, confirmó esta martes en Radio 2 que esa determinación, anunciada días atrás, “se mantiene” y explicó que “se tomó luego de haber agotado las instancias previas y al no haber respuestas positivas” de los trabajadores. “Para llegar a esa medida, previamente se agotaron instancias de solicitudes, apelaciones, fijando fechas concretas. Por eso se dispuso descontar el día no trabajado. Está en la facultad del empleador no liquidar un día en el que no se presta servicio”, sostuvo el funcionario en el programa AM/PM. Y agregó: “Al lado del legítimo reclamo hay que tener en cuenta que hay chicos que no van a la escuela, gente que pierde turnos médicos o de trámites a realizar ante el Estado”. “Nosotros cumplimos el compromiso de convocar en septiembre para la revisión de la política salarial. Y cuando convocamos, instamos a los gremios a que revieran las medidas de fuerza. No sólo no se revieron sino que se incrementaron”, argumentó. Por ese motivo, Pusineri avizora “un escenario difícil para la negociación” pero dijo que es “un contexto complicado” no sólo para las partes involucradas en la paritaria sino “para la ciudadanía en general” que se ve afectada con la suspensión de actividades en diferentes áreas.

De esta manera, los gremios docentes acumularán 9 días de paro en agosto contabilizando el día de mañana, mientras que los estatales nucleados en ATE y UPCN optaron nuevamente por renovar su plan de lucha con huelgas este martes y miércoles. Al día siguiente, 1º de septiembre, deberán sentarse a negociar con la administración provincial que los convocó a paritarias, tal cual se habían comprometido en su momento, pese a que los trabajadores buscaban anticipar esa reunión. Los docentes acudirán el viernes 2 y los médicos y trabajadores de la salud provincial, el lunes 5.