Mondino retrucó al Secretario de Gobierno

Ceferino Mondino fue el único edil opositor que no apoyó la solicitud del Gobierno para que se autorice a la compra y contratación directa de bienes y servicios, salteando los procesos licitatorios que hoy impiden contar con oferentes como consecuencia del proceso inflacionario y la incertidumbre que pesa sobre la economía del país.Su desacuerdo se hizo oír en la sesión del pasado jueves al tomar como referencia los preocupantes datos que arrojó la primera estadística realizada por el Observatorio Vial, que proyectan un 18% de incremento de accidente para 2022 respecto de los años anteriores, al sostener que “si algo queda claro, es que la política vial implementada hasta el momento fue errática e ineficiente y desnuda que acá lo que falta es gestión y conducción”.En ese marco recordó que cuando el Secretario de Gobierno, Jorge Muriel, concurrió al Cuerpo a dar detalles sobre la Emergencia Vial que el Gobierno iba a remitir a los ediles, “le solicité por escrito el plan de acción que debería acompañar este pedido, con un cronograma de las etapas y objetivos a corto y mediano plazo, los órdenes de inversión y los flujos de caja previstos, y esa información nunca llegó. Sólo presentaron una ordenanza precaria, carente de todo análisis profesional, llena de informalidades, con pedidos aislados de compra en equipamiento y la facultad de redireccionar partidas presupuestarias de forma unilateral, con la sola obligación de informar mensualmente de estos movimientos”.Y al cerrar su exposición, el dirigente de Juntos por el Cambio disparó: “utilizar como ‘causa noble’, una emergencia vial en Rafaela, con el solo objetivo de manejar fondos de manera discrecional, roza con un estado de desequilibrio emocional o intereses espurios de quienes la proponen”.OPOSICIÓN POROPOSICIÓNLos duros cuestionamientos llegaron al quinto piso del Palacio municipal y fue el propio Muriel quien salió a contestarle.“Las críticas molestan cuando no tienen sentido o fundamento. Se discute solamente por la oposición y no se valora todo lo que se está haciendo para generar políticas que pueden ayudar en este momento. Son críticas relacionadas al año electoral 2023”, argumentó el secretario.Sobre el voto negativo de Ceferino Mondino al proyecto, expresó que “las declaraciones del Concejal me parecieron desacertadas porque no estuvo el día que presentamos los resultados del Observatorio Vial. Allí marcamos el creciente número de accidentes, y eso nos obligaba a tener una herramienta que nos posibilite, en lo administrativo, la compra de elementos para trabajar en la temática. Además, se maneja con datos erróneos que no sé de dónde los extrae”.Asimismo, remarcó: “Hay un sector de los concejales que solo le interesa la crítica, pero nosotros seguimos adelante con nuestra política de seguridad vial, que es a largo plazo”.NO FUERON CAPACESDE VER LO QUE VENÍALa réplica del Concejal Mondino no se hizo esperar y en diálogo con La Opinión contestó que "Rafaela necesita de manera urgente implementar una política gubernamental exitosa en Seguridad Vial, que se convierta en política de Estado y se sostenga en el tiempo, a pesar de los cambios de signos políticos que puedan existir. Pensar a largo plazo, significa realizar un Plan estratégico y tomar decisiones a futuro, teniendo en cuenta un análisis de proyección de la ciudad”.A su vez, fue contundente al indicar que su diferencia con el Ejecutivo “no está en reconocer el problema, sino en el cómo abordarlo”.En ese sentido fue tajante al aseverar que “antes de diseñar o rediseñar una política vial es pertinente y necesario que hagan una autocrítica, que sean sinceros con ellos mismos y se den cuenta que no vieron venir las dificultades que hoy tenemos en el tránsito, ni tuvieron capacidad para anticiparse a esta problemática”.“Si constatamos el monto de inversión que hizo el Municipio en infraestructura, tecnología y personal en los últimos 6 años y lo sometemos a un análisis, bajo los datos brindados por el Observatorio Vial, podríamos visualizar que la ingeniería vial aplicada, no ha sido la acorde. Por eso solicitamos un plan de acción, una planificación y nunca llegó porque no lo tienen”, disparó.Luego descartó que su voto negativo haya tenido que ver con el año electoral que se avecina “porque hoy me preocupan mucho más los hechos de inseguridad que ocurren en la ciudad, la falta de políticas en vivienda y que los chicos no vayan a la escuela, aunque sí me quita el sueño pensar en los jóvenes, esa franja etaria son los más propensos a sufrir accidentes”.Y sobre el final recalcó: “vote en contra porque no me considero un tibio, nunca lo fui. Queremos una gestión eficiente. No estamos dispuestos a ser la escribanía del Ejecutivo, que aprobamos todo lo que llega, sin fundamentos profesionales que lo avalen. Tengo experiencia en gestión, identifico claramente las políticas públicas para satisfacer una necesidad de la gente y una acción aislada sin relevancia, viciadas de interés y para mostrar que algo se está haciendo ante el caos en que se ha convertido el tránsito en las calles de la ciudad y también por la angustiante y alarmante cantidad de accidentes que se registran. Tengo muy claro a quien represento desde el PRO, en Juntos por el Cambio, es el ciudadano, al trabajador, al industrial, al comerciante que pelea todos los días, como cualquier familia".