Pymes de Rafaela y la región podrán contar con capacitación y asistencia técnica gratuita

Se trata de programas gestionados por la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR), la Municipalidad de Rafaela, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), el Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), articulados en marco de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación (Red CTeI).

A través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, y por intermedio de distintas instituciones, la ciudad de Rafaela recibió aportes no reembolsables por más de 20 millones de pesos, para la realización de programas de capacitación y asistencia técnica con destino a empresas de la ciudad y la Región.

Mediante una reunión virtual que se desarrollará este miércoles 31 de agosto a las 11:00, presentarán sus propuestas de programas la Agencia ACDICAR y la Municipalidad de Rafaela, conjuntamente al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y el Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC) con destino a las empresas que tengan interés en participar.



ARTICULACIÓN CONJUNTA

Conforme informaron las instituciones, dadas las características y objetivos de los programas, y teniendo en cuenta que tienen como destinatarias a las pequeñas y medianas empresas de Rafaela y la región, las mismas han articulado el lanzamiento de sus respectivos programas en forma conjunta y coordinada, para ofrecer a las empresas una amplia oferta de capacitación y asistencia técnica. Esta coordinación de acciones se dio en el marco de los espacios de diálogo que se habilitan a partir de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela y la Región. En ese mismo ámbito, también se coordinaron acciones con el proyecto presentado por INTI, la Cámara Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR) e INTA, que ya ha desarrollado una instancia de capacitación y continuará haciéndolo en lo sucesivo con destino a Pymes agro alimentarias y fabricantes de equipamientos para las industrias alimenticias.



PARTICIPACIONES

Al respecto, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, expresó: “Estoy muy satisfecho con el programa que la desde la Municipalidad llevaremos a cabo en conjunto con la Agencia ACDICAR, pero más aún con todo el trabajo de articulación institucional que se da en el marco de la Red CTeI, que permitirá a la ciudad contar con distintos programas gestionados por instituciones locales, los cuales permitirán a un gran número de empresas contar con instancias de asistencia técnica y capacitación de gran nivel. Este tipo de acciones contribuyen a que nuestra ciudad siga apostando a constituirse como un espacio promotor de la competitividad y el desarrollo de nuestras pymes”.

A su turno, Daniel Frana, director Ejecutivo de ACDICAR, manifestó: “La Agencia de Desarrollo a través del programa de capacitación estratégica gestionado a través de FONDEP, busca dar continuidad a un trabajo que se estuvo haciendo a partir de un proyecto originado desde el Gobierno nacional. Este a su vez tiene un enclave territorial de asistencia técnica para con un grupo de empresas. Allí la intención, desde un enfoque sistémico de la competitividad, es que se pueda analizar los eslabones más débiles del proceso productivo”. “A partir de ahí, se trata de trabajar en un plan de mejora en cada una de esas empresas con un equipo de consultores y tutores. Este proyecto nos permitirá trabajar con un grupo de 40 empresas y también articular con otros programas de la ciudad”; sumó.

Seguidamente, Iván Acosta, director general del CCIRR, dijo: “Se trata de una interesante oportunidad para desplegar un nuevo esquema de servicios para nuestros asociados. Esto nos resulta sumamente satisfactorio, porque, además, lo desarrollaremos en conjunto con el ITEC Rafaela y otras entidades locales con las cuales articulamos en el marco de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela”. “En particular, a través del programa “Gestión Integral para Pymes", pretendemos fortalecer el rol del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región como agente de cambio, anhelando que las capacitaciones propuestas permitan mejorar las capacidades del entramado PyME regional”; agregó Acosta.

A continuación, Ignacio López de ITEC, expresó: “Desde ITEC promovemos las actividades de formación y capacitación de aquellas personas que se desempeñan en el mercado laboral porque es el objetivo de la Fundación ITEC. Las propuestas están orientadas a mejorar las habilidades en materias claves para las empresas como Mantenimiento y Costos, con docentes de ITEC de extensa trayectoria y experiencia laboral, la cual es muy valiosa y se podrá transferir a los cursantes. Esto último es un valor agregado al proceso de formación y contribuye a la Mejora Continua del entorno local”.

Por último, Elizabeth Ramos, de INTI, dijo: “El objetivo es capacitar a técnicos profesionales de pymes agroalimentarias y empresas metalmecánicas que pertenecen al ecosistema productivo regional y provincial a la cual pertenece la ciudad, suministrando herramientas de gestión tecnológica e innovación que impulsen el desarrollo de estas organizaciones y aumenten sus capacidades”. “Con esto se busca favorecer los procesos productivos, resolver problemas o generar nuevas opciones de productos y servicios. Al final el programa, se espera que la capacitación otorgue a los profesionales de las organizaciones, los conocimientos adquiridos y que esto no solo beneficie a la pequeña y mediana empresa, sino también a su contexto”; continuó. “La idea del programa es contribuir a fortalecer sus capacidades mediante estas habilidades adquiridas durante la capacitación que se prevé, tenga una duración de 18 meses. El programa consta con 10 módulos de los cuales cada uno está capacitado y asistido por las instituciones anteriormente mencionadas”; cerró.



LAS INSCRIPCIONES

Y LA REUNIÓN

Las empresas interesadas, podrán anotarse en los distintos programas por intermedio de las instituciones que vienen gestionando los programas. Además, para aquellas empresas anotadas e interesadas en hacerlo, el día miércoles 31 de agosto a las 11:00, de manera virtual a través de Zoom, se realizará una presentación de ambas iniciativas, para que las empresas puedan conocer los detalles de los programas. Se destaca que los programas son gratuitos y con cupos limitados.