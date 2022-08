Perotti y Castellano recorrieron la obra del entubado del Canal Sur

“La ciudad gana dentro de su plan de desagües, uno de los más importantes”, aseguró el intendente. Mientras que el gobernador afirmó que "son obras que cuestan mucho y que hay que hacerlas; no se ven, pero son necesarias para la calidad de vida”.

El intendente Luis Castellano recorrió este lunes, junto al gobernador Omar Perotti, la obra de saneamiento del Canal Sur, tramo Ben Hur, la cual, a través del entubado que se está ejecutando en la misma, mejorará las condiciones de seguridad y permitirá el aprovechamiento de los espacios verdes colindantes. Dicho desagüe facilitará el escurrimiento de mayor caudal de agua.

Además estuvieron presentes el diputado Roberto Mirabella; el senador Alcides Calvo; la secretaria de Obras y Servicios Público, Bárbara Chivallero; el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; y el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; el presidente de Club Sportivo Ben Hur, Adrián Zenklusen; el presidente de la Comisión Vecinal de barrio Ilolay, Alberto Gauchat; y el ingeniero José Bottali, de Menara Construcciones S.A., entre otros.

Por su parte, el intendente Luis Castellano comentó: "Estamos recorriendo una obra tan pedida y necesaria, que tiene un avance importante. Una obra que viene a sanear una histórica deuda que la ciudad tiene en este sector; un lugar que se había transformado en peligroso y que comprometía en gran parte al Club. Y fundamentalmente viene a unir esa herida que tenía Ben Hur adentro, que le dividía este canal en dos". "Vemos un muy buen avance de obra que se lleva adelante gracias a la decisión que ha tomado el Gobernador y con fondos provinciales. Una obra reclamada históricamente y gestionada desde hace mucho tiempo y que recién ahora con esta decisión, podemos llevar adelante", agregó Castellano.

Asimismo, aseguró: “La ciudad gana dentro de su plan de desagües, uno de los más importantes. El otro se está ejecutando también, que es el de calle Tucumán. Son obras que no se ven y quedan por debajo, pero son fundamentales para la ciudad. Son las obras que necesitamos para que en este cambio climático que no deja de sorprendernos con sequías y grandes lluvias, estemos mejor preparados para afrontar esas precipitaciones”.



ESCURRIMIENTO

NATURAL DEL AGUA

El gobernador Omar Perotti explicó que “es una obra de desagües importante, paralela a la ciclovía de Estanislao del Campo, en la parte trasera del club Ben Hur, que pasará a ser uno de los frentes del Club cuando esté finalizada. Esta es la zona baja de la ciudad y que le va a garantizar la posibilidad del escurrimiento de aguas en forma natural”. Además, el mandatario santafesino remarcó que la obra es también importante para “el aprovechamiento de toda una zona que la población ha elegido para sus actividades recreativas, deportivas, de encuentros de fines de semana, que sin dudas va a adquirir un espacio y consideración diferentes para todos los que vienen aquí”. Al mismo tiempo, el Gobernador detalló: “Esta parte es la que recoge todas las aguas de la zona oeste de la ciudad y del departamento Castellanos. Viene en bajante y trasladándose hacia el río Salado. Es un desagüe que recoge las aguas de todas las áreas rurales, atraviesa la ciudad y ha tenido diferentes etapas para evitar inundaciones”. “Son obras que cuestan mucho, que hay que hacerlas; no se ven, porque se van tapando, pero son necesarias para la calidad de vida y el resguardo, para el escurrimiento correcto de las aguas”, finalizó Perotti.

En tanto, la secretaria de Obras y Servicios Públicos de Rafaela, Bárbara Chivallero, explicó que "esta obra en la parte paralela a la ciclovía va con un revestimiento sobre el canal tipo U; es decir, que esto queda abierto. Son 315 metros lineales de revestimiento. Después avanza hacia la curva, y llegando al Instituto, con un entubado tipo cajón donde quedará cerrado, lo cual es vital para evitar desmoronamientos que se sufrían en ese sector". "A su vez estamos viendo cómo se refuncionalizará toda esta parte de la ciclovía y cómo se vincula con el Club. Son obras complementarias que se proyectan para que quede todo el espacio público con la seguridad que requiere", cerró Chivallero.



UN CAMBIO EN LA

VISIBILIDAD DEL CLUB

Finalmente, el presidente de Club Sportivo Ben Hur, Adrián Zenklusen, manifestó: “Indudablemente, es una obra que el Club necesitaba y que generará para este sector, una vida totalmente diferente, donde las familias se acercan a hacer sus actividades, como también los deportistas. Le da una fisonomía a la ciudad totalmente diferente". “La verdad es que el cambio de la visibilidad de todo lo que es la distribución del Club, incluso cuando esté cumplida la parte interna de la institución, va a quedar diferente. Va a dar seguridad a los chicos, y también va a crear una posibilidad de acceso al Club desde esta parte”, concluyó.



SOBRE LA OBRA

Comprende la realización de una intervención sobre la traza de Canal Sur Rafaela, en el sector comprendido entre Dante Alighieri y J. M. Williner, en un tramo de una longitud de 460 metros en total. La obra proyectada incluye la realización de 320 metros de revestimiento con una sección U de hormigón armado, de 6 metros de ancho y 2.20 metros de alto y de 140 metros de un conducto tipo cajón de hormigón armado, de 5.80 metros de ancho por 2.20 metros de altura. Es ejecutada por la empresa Menara Construcciones S.A., por la suma de $136.884.546.