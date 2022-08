Los docentes y estatales le dan continuidad a su plan de lucha

Pese al anuncio del gobierno provincial de descontar los días de paro y la convocatoria para dialogar este jueves y viernes, los gremios arrancan desde hoy otra semana con medidas de fuerza y distintas movilización en localidades santafesinas. Se trata de la quinta semana desde el inicio del conflicto. No habrá clases este martes, miércoles y jueves ni en escuelas públicas ni privadas. En tanto, los estatales de UPCN y ATE pararán hoy y mañana. “Después del acatamiento completo del paro de la semana pasada, la movilización a la Casa Gris, la respuesta del gobierno fue salir con la amenaza de los descuentos. Pareciera que están obstinados en no resolver el conflicto y seguir complicando la cuestión”, criticó Juan Pablo Casiello, secretario de Amsafe Rosario en diálogo con LT8.

El gremialista aseguró que aún así el plan de lucha fue ratificado tanto por los docentes públicos, aglutinados en Amsafe, como por los docentes privados de Sadop. Además, anticipó que los estatales resolverán en las próximas horas sumarse a las medidas de fuerza de esta semana y serán parte de la gran movilización prevista para este martes en Rosario. La concentración será a las 10 de la mañana en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Municipalidad. “Será una marcha importante y la mejor respuesta a este intento del gobierno de volver a trabar el conflicto”, señaló el dirigente. Además de Amsafe, marcharán Sadop, Ate, Siprus y Coad.

Sobre la apertura de la discusión salarial, que el gobierno provincial fijó para los primeros días de septiembre, Casiello adelantó que irán “abiertos al diálogo, a llevar nuestros reclamos, a buscar la solución”. “Creemos que en la provincia hay condiciones para solucionarlo, hay recursos, hay sectores que están haciendo mucho dinero, un Estado provincial con superávit”, argumentó. En ese sentido, agregó: “Hemos quedado muy atrás de la inflación”. “Al día de hoy estamos con un aumento que en el año ha sumado un 30% y una inflación que ronda el 50%. Hemos perdido 20 puntos en lo que va del año, más lo que hemos perdido en años anteriores”, precisó.

Por su parte, Sadop también ratificó los paros para esta semana y convocó a la movilización a través de sus redes sociales. “A las amenazas respondemos con más unidad de acción”, escribieron.

En tanto, los estatales aglutinados en UPCN anunciaron dos jornadas de paro sin asistencia a los lugares de trabajo y con mantenimiento de guardias mínimas. Serán martes y miércoles.

Lo mismo decidió ATE en su plenario de delegados. Parará por 48 horas este martes y miércoles sin ocupar sus puestos laborales, de acuerdo a lo resuelto en asambleas realizadas durante esta mañana en todo el territorio provincial. El plenario reiteró además "el pedido de adelantamiento de los tramos acordados y la definición de la política salarial para los últimos meses del año". Simultáneamente, "repudió la advertencia del Ejecutivo de descontar los días de paro en los que se ejerce un derecho pleno de los trabajadores/as, consagrado constitucionalmente".



SE SUMARON UDA Y AMRA

En tanto, la Seccional Santa Fe de la Unión Docentes Argentinos informó que “en la continuidad del plan de lucha y ante el aplazamiento innecesario del día de convocatoria a paritaria docente con el sólo interés de dilatar la discusión salarial confirmamos los días de paro: martes 30, miércoles 31 de agosto y jueves 1 de septiembre”. Asimismo, “reiteramos nuestro más enérgico repudio a los descuentos por días de paro” y finalizó: “nos empujan a las medidas de fuerza porque tenemos salarios de pobreza y al mismo tiempo el gobierno dice que nos descuenta, lo que resulta bastante avieso o retorcido”. Además, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) ratificó recientemente su medida de fuerza de 72 horas. La misma fue evaluada durante la Asamblea de Delegados Provinciales, donde quedó establecido el paro para los días martes 30 y miércoles 31 de agosto, y también el jueves 1° de septiembre. Esta medida de fuerza se llevará adelante sin asistencia a los lugares de trabajo, manteniendo las guardias mínimas. La iniciativa convoca a profesionales de la salud, residentes de la planta provincial e IAPOS.



"UNA DESMESURA"

Mientras tanto, el gobernador Omar Perotti consideró que los paros que llevaron adelante en las últimas semanas los docentes, empleados estatales y médicos de la provincia en reclamo del adelantamiento de la revisión paritaria han sido "desmesurados" y se mostró confiado en llegar a un acuerdo en las negociaciones que se iniciarán el jueves. Durante una recorrida por una obra de desagües que se realiza en Rafaela, Perotti defendió la decisión de no adelantar las conversaciones, como reclaman los gremios, debido a que su administración cumplió su compromiso asumido en las paritarias de marzo pasado. "Nos pareció que el número de días de paro, la cantidad de días de paro, frente a sueldos que son de los mejores del país, donde se cumple en tiempo y forma, han tenido una desmesura, han sido demasiados", expresó el mandatario a radio LT9 de Santa Fe. Perotti se quejó de que ese plan de lucha no ocurrió "en ninguna otra provincia" y evaluó que, excepto en Córdoba, "que resolvió hasta acá con un porcentaje del 68% con base de enero", el resto "está hablando, está negociando". Además, sostuvo que esta semana "no debería haber paros" y se mostró esperanzado que las partes puedan "generar la mejor disposición" para llegar a un acuerdo.

