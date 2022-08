Sensaciones y sentimientos

TANGO CON VARIACIONES





Por Hugo Borgna



Es un hecho claro y concreto: los tangos no son animadores especiales de las fiestas.

No siempre fue así, y hay múltiples causas, tantas como combinaciones de notas se prenden al alambrado de cinco líneas, para que se baile y se cante.

Empecemos conceptualmente el tema. Para que una fiesta sea un éxito, los concurrentes deben bailar y, ocasionalmente, cantar (pero atención con este punto: si van a expresarse mediante el canto, asegúrense antes de, por lo menos, saber entonar.)

Decíamos de la necesidad de música “movida” y podemos agregar que no interesa si las letras tienen o no poesía o belleza; menos aún, si no tienen mensaje: para moverse se necesita que el deseo de bailar surja inmediato e irresistible.

No nos hemos olvidado del título, ese que dice “Tango con variaciones”. Por todo lo que hemos dicho hasta aquí, los tangos no estarían cumpliendo el requisito de alegre informalidad que implica relacionarse, con idea de casamiento, con un bombón capaz de “matar”. Por otro lado, llevar a una mina a un bulín mistongo, no parece configurar una aceptable línea de goce.

No siempre hubo tanta separación de géneros. En las fiestas de adolescentes de algunas (muchas) décadas atrás –y esto puede ser corroborado por muchos con buena memoria emotiva- se bailaban tangos de y por Osvaldo Fresedo. Con verdadero deleite se acompañaban en el baile “Pimienta”, “Re fa si” y “El once”, entre otros provistos por la grabadora Columbia.

Años más tarde, y más cercanos a nuestro tiempo (no tanto), “chicos” jóvenes y simpáticas adolescentes, con verdadera atención, bailaron tangos por Julio Sosa, e incluso saborearon los versos de Celedonio Flores de “Por qué canto así”; hacían una pausa en el baile para repetir con respeto y admiración cada sentida palabra, y puede decirse que casi como un rito, estaban percibiendo, en una fiesta necesariamente divertida, la esencia del tango.

La caracterización del tipo de música para una fiesta, -sea de quince años, casamiento, aniversario u otras causas- excluye en principio al tango, de origen reflexivo, serio, profundo en su mensaje. (Estamos hablando, claro, de esas celebraciones, ya que en las “milongas” es dueño y señor el sentir de Pugliese y Troilo, de honrada y bailable –casi obligada- presencia.

Tienen ámbitos distintos. En una milonga, como ejemplo, no podría tener cabida ese bailable tema que, en su letra, se pregunta si la novia sabe cómo se baila la cumbia, y en las fiestas celebratorias del primer caso, puede ocurrir que se incluyan valses criollos para que se luzca otro sector de bailarines, no menos divertidos que los demás.

Ocurre que el tango nunca es pasatista. Implica un hondo recogimiento para asumir el dolor, el drama y hasta tragedia que pueden subyacer las historias que los originan.

Hay oportunidades en que intenta mostrar un aliviado estado anímico. En “Victoria”, dice “pianté de la noria, se fue mi mujer”, pero la sensación que transmite es otra: alude críticamente a la situación sentimental anterior, y ese es el residuo que se instala, el hombre realmente queda solo.

Da para mucho más analizar esa verdad filosófica y profunda que configura el tango. Se ha expresado en celebrados versos de valor atemporal. Poetas “tristes” o melancólicos que conviven con compañeras nostalgias le dan esa sentida presencia.

La división entre músicas para festejar se ha consolidado. No es malo, solo una consecuencia de la evolución permanente, que va cambiando el modo de presentación de los temas.

No sería ajeno a su esencia decir que muchísimos tangos, con o sin letra, son una fiesta donde las “lustradas” animan con brillo los sentimientos.