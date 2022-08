Una gran felicidad se pudo observar, como es natural luego de un triunfo tan importante, en el vestuario de 9 de Julio tras el 2 a 1 ante Ben Hur en el mediodía del domingo para alcanzar los cuartos de final de la Copa Santa Fe. Este partido fue para el plantel y el cuerpo técnico la primera gran prueba de fuego, desde el regreso de Marcelo Werlen. Y el entrenador puso esta victoria a la altura de las más trascendentes.

"El triunfo lo necesitábamos todos, el club está en crecimiento, pero se necesitaba una victoria de esta y la gente se fue totalmente contenta. Así como con los ascensos, el triunfo frente a Colón, este partido queda en la historia porque es de Copa, la gente que vino a la cancha también lo dice así", manifestó muy feliz "Satanás".

Agregó que "después de este partido había un antes y después para nosotros, habíamos perdido muchas cosas en nuestra cancha, cuando se sorteó la localía empezamos a ganarle este partido. Ellos juegan muy bien a la pelota, saben a lo que juegan, los primeros 20 minutos fueron de ellos, pero de ahí en más fue de 9 de Julio. Jugamos como se deben jugar estos clásicos".

Sobre el trámite del partido, agregó que "luego del arranque que ellos nos dominaron, mejoramos y pudimos empatarlo, en el segundo tiempo arrancamos muy bien, pasamos a ganar y cuando estábamos para el tercero se produjo la expulsión (de Maximiliano Aguilar). Había que sufrir, pero nuestros jugadores lo hicieron bien, fueron muy aplicados e inclusive tuvimos algunas contras que no pudimos aprovechar".

Sobre el crecimiento de su equipo en estas semanas, destacó que "el jugador de la cabeza está bien. Fue un gol tempranero el que recibimos donde ellos jugaban simple y de memoria, luego nos acomodamos y lo dimos vuelta. Son victorias que quedan en la retina".

Ante la ilusión de este nuevo ciclo, Werlen destacó que "vengo trabajando con esta gente hace muchos años, estas son las victorias que ayudan y tranquilizan en muchas cosas. La gente volvió, tiene energía positiva y se vio durante el partido que apoyó siempre".



LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

Por su parte, Andrés Velazco coincidió en que "estos partidos se juegan diferente, Ben Hur puede tener un poco más de plantel, pero no es la primera vez que los enfrentamos no estando tan bien como ellos, y sabemos como jugarlos. Sentimos el golpe del gol tempranero, pero nos repusimos, pudimos empatarlo y lo dimos vuelta".

La trascendencia fue mayor porque "luego supimos como sufrir con uno menos, lo aguantamos y llevamos para adelante, por eso es tan festejado".