Logros de tenistas rafaelinas

Durante el fin de semana hubo logros para tenistas de nuestra ciudad que se encuentran en Europa.

En el marco de uno de los torneos profesionales que organiza la Federación Española de tenis, la rafaelina Josefina Zehnder se impuso este domingo en el Open de Benicarlo. Fue en la provincia de Castellón, cerca de Valencia.«Jose» derrotó en la final a Chiraz Boukholda por 6-1 y 6-0, con marcada superioridad en el juego, para adjudicarse el trofeo puesto en disputa. Así dio un paso más en la paulatina recuperación de su mejor forma tenística de cara a futuras participaciones en torneos Futures.



VIVAS EN FRANCIA

En el último torneo en Francia previo a su viaje a Túnez, previsto para el miércoles 31 de agosto, Sofia Vivas se adjudicó el certamen de Countances, correspondiente al circuito profesional francés.

Este domingo, la jugadora rafelina se impuso en la final por 3-6, 7-5 y 6-0, ratificando su buen estado físico y tenístico luego de estos casi dos meses de competencia y entrenamientos en territorio galo. De tal manera, llega con las mejores expectativas luego del trabajo junto a otro grupo de juveniles tenistas argentinos que supervisa el entrenador Gustavo Gómez, para disputar los tres torneos en Monastir donde buscará obtener sus primeros puntos WTA. Recordemos que en el primero de ellos afrontará la qualy.



ABIERTO EN RAFAELA

Este fin de semana se desarrolló el sexto torneo Abierto de Menores de la Liga de Tenis del Litoral, organizado por los clubes 9 de Julio y Atlético de Rafaela. El mismo se desarrolló en todas las categorías, desde Sub 10 a Sub 18.

En la categoría Sub 14 se consagró campeona Agustina Vottero, de La Cañada. En la final de singles se impuso a Allegra Beltramo.

El resto de los chicos de nuestra ciudad de las Escuelas de distintos clubes tuvo meritorios desempeños, alcanzando la mayoría instancias semifinales.