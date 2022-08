Este lunes, en la sede de calle Chile 49, se produjo la presentación oficial de Carlos Trullet como nuevo entrenador de Sportivo Norte. Ante un clima de mucha expectativa por la contratación de un profesional del fútbol de tantos pergaminos, la gente norteña acrecienta la ilusión de cara a la próxima participación en el Regional Federal Amateur.

En la cabecera, quien en nuestra ciudad dirigiera a Ben Hur y Atlético, estuvo sentado junto al presidente Claudio Oronas que realizó la presentación, y a los colaboradores que tendrá en el cuerpo técnico: Eduardo "Pachi" Isaurralde, Rodrigo Olivera y Eduardo "Pacha" Molina.

"Es una noche especial para nuestra institución", destacó Oronas, quien se mostró entusiasmado por la conformación del grupo de trabajo con personas plenamente identificadas con el club.

Trullet en sus primeras palabras comprobó fielmente el recibimiento, el cual agradeció, y reconoció que "no fueron muchos los clubes en los cuales me han presentado donde hubo tanta convocatoria", y bromeó en que "aquí no me han preguntado los años que tengo".

Luego mencionó que "me siento identificado en este club con mis orígenes, humildes, aquí se respira fútbol. Y eso me genera una enorme responsabilidad que tenemos que canalizarla, en el buen sentido de la palabra, sin creer que nos podemos llevar a todos por delante, que en una cancha se puede ganar de prepo. Hay que tener cuidado con lo que se contagia hacia afuera, tenemos que tener personalidad, pero con inteligencia y sin caer en circunstancias que nos pueden perjudicar como equipo y como institución", en un mensaje que hizo referencia a lo que pasó hace algunos días en el Monumental y alrededores.

Ingresando al terreno futbolístico, sobre el plantel, expresó que "hace cuatro o cinco años que vengo a verlo, no de forma permanente, pero es un plantel que ha demostrado ser protagonista en los últimos campeonatos. Vamos a necesitar algunos muchachos que vengan a completarlo, a aportar experiencia sobre todo que hayan estado en Regionales o Argentinos, pero que nosotros también tenemos algunos. Estamos viendo si existe la posibilidad de sumar algún jugador de equipos que no participen, pero no muchos porque lo conversado con el presidente es darle oportunidad a los chicos que muestren capacidad para estar en este nivel de competencia".

Trullet tendrá formalmente su primer entrenamiento este martes y la idea es ya meter mano en el torneo liguista, ya que será la base para llegar de la mejor manera al Regional, previsto en su inicio para el 16 de octubre.