Toyota, de los híbridos a los 100% eléctricos

Toyota avanza con su decisión de dar el salto de los híbridos a los 100% eléctricos, con el desarrollo del crossover bZ4x en marcha y con numerosos lanzamientos más en carpeta. Uno de ellos es un “Corolla” eléctrico, aunque no se llamará de esa manera. Se trata -siguiendo la nomenclatura que usará para los full electric- del bZ3, un sedán que se producirá en China y que en una primera etapa solo se venderá allí.

Aunque el desarrollo fue realizado junto a la empresa BYD, lo fabricará en la planta que posee con FAW, y será apenas más grande que el Corolla actual: mide 4,73 metros de largo, 1,84 de ancho, 1,48 de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,88 metros.

Lo que se mantiene intacta es la carrocería de cuatro puertas y baúl, lo que se dice un auténtico sedán familiar. El bZ3 tendrá potencias de 183 CV o 244 CV según la versión, con tracción a las ruedas posteriores.

Hasta el momento no se conocieron fotos del interior, por lo que no se sabe todavía si mantendrá el estilo del Corolla o si optarán por un entorno más futurista, a tono con la propuesta eléctrica.

El Toyota Corolla Cross lidera el ranking de patentamientos 2022 en la Argentina de vehículos ecológicos, entre híbridos y eléctricos, de acuerdo a un relevamiento de la Asociación de Concesionarios (ACARA). Así, entre los meses de enero y julio consiguió vender 1.883 unidades. Este SUV se llevó el 55 por ciento de las ventas totales del mercado “verde”, seguido por Toyota Corolla (22%) y Toyota Rav4 (6%). Recién en el cuarto lugar aparece un vehículo de otra marca, la Ford Kuga (5%). Y el quinto lugar quedó para la nueva F-150 híbrida.

En este primer semestre del año, treinta y tres modelos conformaron la oferta de vehículos en el segmento de híbridos y eléctricos; es decir, ocho más que en el semestre previo. Aun así, los 5 modelos más vendidos representan el 90 por ciento de los patentamientos totales.

Toyota consiguió 2.903 patentamientos ecológicos en el primer semestre, con algo más del 84 por ciento de participación. En segundo lugar está Ford (283) y en el tercero, la francesa DS Automobiles (64).



NUEVO SUV EN CAMINO

Toyota está trabajando para producir y comercializar un SUV compacto. Así, competirá en un segmento que hasta ahora la tuvo ausente. Hablamos de aquel en el que hoy por hoy compiten Ford EcoSport, Chevrolet Tracker, Jeep Renegade, Nissan Kicks, Volkswagen T-Cross y Honda HR-V, entre otros modelos.

El nuevo modelo se posicionará por debajo del Corolla Cross, el SUV mediano desarrollado a partir del Corolla. Y, si bien para conocer su precio falta mucho tiempo, es un hecho que será bastante más barato.

Según el medio Motor1 de Brasil, la marca japonesa tiene la idea de comenzar a fabricarlo en Brasil hacia finales de 2024 y ponerlo a la venta al año siguiente. Recién en ese momento se informará el detalle de la configuración y sus valores. (Fuente TN Autos)