“Demostramos que estamos vivos”

Ezequiel Medrán no ocultó su alegría tras la gran victoria de su Atlético de Rafaela ante San Martín de San Juan. Y no fue sólo por el resultado abultado de 3 a 0, sino porque sabe lo que significó para los jugadores y para la gente conseguir un triunfo así de claro en una temporada para el olvido.



“Los chicos se merecían un partido así, vienen trabajando de muy buena manera, necesitábamos este triunfo, en casa, con nuestra gente, se trabajó bien, se ganó de una manera clara”, indicó Medrán en conferencia de prensa, y luego agregó. “Estamos en un tramo final donde nos jugamos cosas importantes y la localía la vamos a necesitar para alcanzar el objetivo que tenemos que es mantener la categoría”.



Y dejó una frase interesante: “Siento que el hincha de Atlético se merece estas caricias al corazón, las necesitábamos”.



El conjunto albiceleste tuvo una gran noche y con puntos altos en todas sus líneas demostró que tiene con qué dar pelea en esta lucha por la permanencia: “Estábamos detrás de esa identidad, hoy el hincha de Atlético se fue conforme por la manera en la que se expresó el equipo en el campo, queríamos demostrar que estábamos vivos, que sabemos que tenemos un tramo final difícil, pero estamos vivos, con muchas ganas”, indicó el entrenador, que luego agradeció “al hincha que acompaña y alienta cada pelota como la última y eso se contagió, desde adentro hacia afuera, y de afuera hacia adentro que es lo ideal”.



Más de la conferencia:



En su primer análisis tras la victoria, Medrán contó: “Sabíamos de la importancia del partido, conforme por el rendimiento del equipo, se planteó un partido inteligente, lo pudimos resolver muy bien ante un rival de antemano complicado, sabíamos muy bien que íbamos a tener nuestros momentos en el partido y lo pudimos resolver de buena manera”.



“Probamos en la semana alternativas y uno después busca tener un equipo equilibrado en zona ofensiva y defensiva, el equipo trabajó de manera compacta donde le dimos pocas oportunidades a un rival que tiene al máximo goleador de la categoría, con más goles a favor, resolvimos esa situación de buena manera, con trabajo en equipo. Eso es lo importante, el equipo se plantó muy bien”.



¿Se dio el partido que se planificó en la semana? “Si, siento que tácticamente hicimos un partido perfecto. En cuanto a la estrategia de juego, y la virtud de los jugadores que resolvieron de muy buena manera, hubo niveles muy altos, me quedo con el trabajo colectivo, cuando trabajas colectivamente como trabajó, sin darle espacios al rival que juega muy bien, adueñándose del juego, asociamos bien, buscamos profundidad, eso es importante por el trabajo que se hace en la semana y se pudo justificar en el resultado”.



El gol de Fontanini tuvo un condimento especial. El festejó reunió a prácticamente todo el equipo en un mismo abrazo…

“Lo importante es que se festejaron los goles de una manera importante, es bueno. Dan señales que el plantel está vivo, el equipo está vivo, teníamos una gran muestra. Es bienvenido al que le toque hacer el gol, me alegra mucho por Fabricio que viene trabajando de muy buena manera, la línea de fondo hizo un trabajo muy prolijo, sabíamos de las dificultades que íbamos a tener, aportó un gol y eso es muy bueno”.



La importancia de la solidez del fondo, por segundo partido seguido el arco en cero. “Queremos construir a través de esa solidez, un equipo compacto, esto te mantiene en partido. En otros momentos lo hemos sufrido, lo pudimos solucionar, vamos mejorando, queda mucho por seguir mejorando y seguir trabajando. Muy comprometidos con lo que pedía el partido”.