Se fue Sanguinetti de Newell's

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Javier Sanguinetti presentó su renuncia como entrenador de Newell´s y, si bien el objetivo de los dirigentes era convencerlo de que continúe en el cargo, finalmente la institución rosarina comunicó oficialmente su partida.

"El Club Atlético Newell´s Old Boys informa que en el día de la fecha, Javier Sanguinetti ha decidido presentar su renuncia como entrenador de nuestro primer equipo", señaló la "Lepra" en su sitio.

Y añadió: "La institución le agradece a él y a todo su cuerpo técnico por el trabajo realizado al frente de nuestro plantel profesional y le desea éxitos en sus próximos desafíos".

Desde su arribo, Sanguinetti dirigió 32 partidos, de los cuales el equipo ganó 14, empató siete y perdió once, por lo que cosechó una efectividad del 51 por ciento.

Sin embargo, los mejores resultados se vieron en el comienzo del torneo de la Liga Profesional, dado que luego inició un declive que se intensificó con la derrota en el clásico con Rosario Central.

Newell´s, que el próximo sábado visitará a Vélez por la fecha 17 del certamen, se ubica en el puesto 14 de la tabla con 20 puntos, mientras que se encuentra fuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana por diferencia de goles.

Luego de la última derrota por 2 a 1 con Godoy Cruz de Mendoza en Rosario, Sanguinetti se expresó en conferencia de prensa y sostuvo que el disconformismo de los hinchas "es lógico" por el presente de Newell´s.

"Al hincha qué le voy a decir, ¿Que esté contento?. Es lógico y están en su derecho a mostrar su disconformismo, y si hay un responsable soy yo. A los chicos hay que acompañarlos. La coyuntura y la realidad generan que pongan la cara día a día, acompañados por los grandes, que hacen un esfuerzo enorme. Al hincha no le puedo decir nada", manifestó el técnico.

Y agregó antes de definir su renuncia: "Tuvimos demasiados inconvenientes, sufrimos muchos imponderables, lesiones y expulsiones, es complejo para nosotros. Hay que aceptar que estábamos contentos y felices en la buena y ahora hay que dar la cara en este momento".