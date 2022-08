Villa Rosas: un liberado y una arrestada en la causa

En relación al homicidio del joven de 17 años de edad, en una gresca entre familias registrada el sábado al mediodía en calle Santa Rosa al 400 de barrio Villa Rosas, hubo novedades en la jornada de ayer en el plano judicial, en tanto que se acortan los plazos legales para llamar a audiencia imputativa al único varón aún detenido por el crimen de Bruno Martín Villalba.

De acuerdo a lo recabado por este Diario -adelantado en parte ayer por La Opinión online- uno de los dos jóvenes que permanecían arrestados por el asesinato de Villalba, identificado como David L., de 28 años, domiciliado en barrio Virgen del Rosario, fue liberado por decisión del fiscal que investiga la causa, Dr. Gustavo Bumaguín.

En tanto que el otro aprehendido, identificado como Franco José M., también de 28 años, domiciliado en el departamento 1 del lugar del hecho, calle Santa Rosa al 400, seguirá alojado en la Alcaidía de esta Unidad Regional, hasta ahora como presunto autor material de la muerte de Bruno Villalba.

Por otro lado, en sentido contrario a David L., una mujer que hasta ahora no había sido convocada por la Justicia y que fue identificada como Camila T. fue arrestada en la jornada de ayer.

Hasta que el fiscal Bumaguín de a conocer la imputación que pesa sobre Camila T. se desconoce cuál sería el rol que la joven habría desempeñado en la escena de los hechos, no obstante se supo en la crónica de aquél día que "efectivos del Comando Radioeléctrico se hicieron presentes rápidamente en el lugar, tomando conocimiento sobre que una mujer habría disparado sobre otra, causándole heridas". Se desconoce y resta confirmar si Camila T. sería la mujer que señalaba la crónica o no lo es.

Cabe agregar que si bien el arma de fuego utilizada en el crimen de Villalba aún no fue hallada; sí se halló en poder de Camila T. un arma de fuego por lo que podría ser imputada por el delito de "tenencia indebida de arma de fuego". Aunque como se dijo, resta aguardar la lectura de la imputación del fiscal para confirmar esta versión extraoficial.



AUDIENCIA

IMPUTATIVA

Cabe agregar que en horas del mediodía de hoy, vencen los plazos procesales legales de 72 horas con que cuenta el fiscal Bumaguín para imputar al arrestado Franco José M. según lo determina la legislación que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el nuevo sistema procesal penal santafesino.

Por lo dicho se espera que en horas de la mañana de hoy -si no se solicita la duplicidad de términos- se concrete una audiencia imputativa, en la cual el Fiscal podría pedir la imputación solamente de Franco M., aunque si cuenta con suficiente evidencia, también podría tomar idéntica determinación con Camila T.

Todo lo dicho se encuentra en desarrollo y es plausible de cambios, ya que hasta la tarde de ayer nada se sabía aún sobre el horario de dicha audiencia.