Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe cuestionó el juicio contra Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a cargar ayer contra el fiscal Diego Luciani y desde su cuenta de Twitter compartió un video en el que Daniel Erbetta, miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, desacredita la investigación conocida como Obra Pública, en la que la titular del Senado tiene pedida una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La ex mandataria primero compartió el currículum del jurista y le adjuntó un video de 15 minutos en el que Erbetta cuestiona el proceso judicial de la causa: "En el video del siguiente tuit vas a escuchar al Dr. Daniel Erbetta hablar sobre el juicio oral de "Vialidad". ¿Que quién es? Mirá su CV".

En la entrevista a un programa de televisión rosarino, Erbetta marcó cinco puntos cuestionables que observó durante la rueda de alegatos que dio el fiscal Luciani y que comprometerían "principios de un Estado de derecho". Los 5 puntos con los que Erbetta defendió a Cristina Kirchner.

- Principio de inocencia. "Estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. En una facultad de derecho, a alguien que dijera esto, obviamente que no pasa la materia".

- Inadmisibilidad de la prueba. "En un juicio oral, la prueba debe incorporarse oportunamente y debe un Tribunal imparcial valorar, no solo la validez, sino la pertinencia de ésa prueba. Yo no puedo traer por la ventana en una alegato. Esto es una cuestión de examen de grado universitario".

- Imparcialidad del juzgador. "Acá hay jurisprudencia internacional, de la Corte Suprema Nacional, hay principios constitucionales. ¿A usted le parece que puede este tribunal con el del juicio a las Juntas Militares? ¿Qué legitimidad pueden tener jueces que integraban un mismo equipo de fútbol, que competían contra equipos con personas vinculadas a la política, claramente enfrentadas con los imputados? Luego de ser cuestionados, aparecen por televisión con un mate, identificado con el equipo Liverpool, en una clara provocación que merecería, en la Justicia Federal, la actuación de un Tribunal de Ética".

- La oralidad. "Los juicios son orales, no son juicios leídos.

Hemos asistido a un proceso de juicio leído, no de juicio oral.

Vayan a la provincia de Santa Fe para ver si algún fiscal está leyendo un guión, como se leyó en este juicio. Es lo contrario de la oralidad".

- Derechos del imputado. "¿Negarle al imputado la posibilidad de declarar? Si yo a un alumno de la facultad lo someto a estas cinco preguntas, que no implican comprometer mi opinión sobre el fondo del asunto, sino que implican un examen de derecho procesal penal. Le aseguro de que ése alumno tendrá que estudiar mucho para volver a rendir la materia".



CON MILITANTES

Militantes del oficialismo volvieron a concentrarse ayer en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en momentos en que sigue el operativo policial en la zona montado por el Gobierno de la Ciudad. Los manifestantes comenzaron a arribar en horas de la tarde, cuando se acercaba la hora de llegada de la titular del Senado, que finalmente arribó a las 19.40.

La ex presidenta se bajó de su vehículo y dedicó algunos minutos a saludar a los militantes que volvieron a movilizarse para expresarle su apoyo, tras un fin de semana ajetreado por el vallado colocado alrededor de su domicilio.

En el Senado, Cristina Kirchner había recibido horas antes a referentes de organismos de derechos humanos, como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y Taty Almeida.

"No queremos que una mujer que gobernó tantos años, con tantos méritos, sea perseguida", señaló Carlotto en declaraciones a la prensa al salir del Senado.

Luego de un sábado de extrema tensión en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner en Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, la situación este lunes fue más tranquila y no se registraron momentos de tensión entre los manifestantes y los efectivos policiales. (NA)