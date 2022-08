Fuerte pérdida de reservas del BCRA en julio y agosto

Entre julio y agosto el Banco Central perdió US$ 5.944 millones en reservas, a pesar de que en las últimas dos semanas logró un saldo positivo por sus intervenciones en el mercado cambiario. El dato es una de las principales preocupaciones de los operadores económicos, temerosos de que se produzca una devaluación.

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, quedó en el centro de la polémica en las últimas horas luego de que un sitio web publicara un supuesto informe suyo en el que se proponía una depreciación del 50% en el peso. La firmeza con que trascendió el reporte obligó a Rubinstein a desmentir mediante un audio esas versiones, al señala que no habría devaluación "al menos este jueves".

El trascendido de su audio llevó a que el bloque Evolución de la Cámara de Diputados lo citara para dar explicaciones.

Las reservas quedaron este lunes en apenas US$ 36.840 millones, como consecuencia de "reajustes de monedas", según consignaron a Noticias Argentinas fuentes de la autoridad monetaria.

Pero la persistente caída en las estratégicas reservas lleva a concluir al mercado que la disponibilidad de dólares para hacer frente a una corrida cambiaria es cada vez más escaso.

En el año, las reservas cayeron sólo US$ 2.822 millones, lo cual refleja cómo se aceleró la pérdida de divisas a partir de julio, y se agravó durante agosto, meses en lo cuales hubo dos cambios de ministro de Economía. Además, el gobierno sintió fuerte el cimbronazo provocado por la salida abrupta de Martín Guzmán del Palacio de Hacienda.

El presidente Alberto Fernández confirmó que Guzmán no le avisó que iba a renunciar. "Me lo dijo cuando ya lo había anunciado", se quejó el Presidente en una entrevista.

El ministro de Economía, Sergio Massa, espera que durante su gira por los Estados Unidos se clarifique el panorama en cuanto a que el FMI apruebe las metas del segundo trimestre del año. De acuerdo a analistas financieros, el principal escollo para alcanzar ese objetivo es que el Fondo Monetario exigía una acumulación de reservas que el Gobierno no pudo lograr.



COMPRA DE DIVISAS

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar ayer divisas, por sólo US$ 11 millones, tras la polémica generada por versiones sobre una devaluación, desmentidas por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, aumentó 62 centavos hasta los $138,32. El Central encadenó 13 jornadas consecutivas sin ventas netas en el mercado de cambios.

Operadores de Bolsa dijeron que si bien la mayor liquidación del agro y la menor demanda para pagos de energía dieron aire al BCRA para comprar algo de divisas, no fue suficiente para contener las reservas internacionales, que en la última semana cayeron 38 millones de dólares.

El dólar sin impuestos subió 72 centavos hasta los $145,45, de acuerdo con el promedio en las principales entidades del sistema financiero, mientras en el Banco Nación el billete ascendió 55 centavos, a $145. En el mercado paralelo, el dólar blue operó estable, a $292.

El dólar ahorro o solidario -incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- trepó $1,19, a $239,99, $52 por debajo del blue. El turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- subió $1,26 a $254,54. El dólar Contado con Liquidación (CCL) -operado con el Global 2030- cae $1,52, a $291,01. En tanto, la brecha con el oficial baja hasta 110,3%. El MEP -también valuado con el Global 2030- retrocede $1,51 a $281,06, por lo que el spread con el oficial se ubica en 103,1%.



FINANCIAMIENTO

El mercado financiero le ofreció al Gobierno nacional 285.901 millones de pesos para hacer frente a vencimientos por 90 mil millones de pesos, mediante una serie de instrumentos que ofrecieron rendimiento de hasta 77%, según informó hoy el Ministerio de Economía. De esta forma, el Tesoro Nacional logró fondos adicionales por $ 197 mil millones.