Terminal de Ómnibus: el Ejecutivo irá al Concejo a responder por los $ 104 M

En la mañana de ayer, se comenzó a analizar el pedido presentado por los bloques Juntos por el Cambio (JxC) y Frente Progresista (FP) para obtener información concreta sobre el destino corrido por los recursos que debían llegar a la ciudad en el marco del convenio de asistencia técnica económica y financiera celebrado entre la Municipalidad y el Ministerio de Transporte de la Nación, para la ejecución del proyecto de refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela.Haciéndose eco de una publicación del diario La Opinión (3 de agosto pasado), que expuso esa situación, los no oficialistas presentaron una Minuta de Comunicación para que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) les haga saber si efectivamente se recibieron los $ 104.136.080 fijados en el acuerdo.“QUE VENGAN YNOS INFORMEN”La autora de la Minuta, Concejala Alejandra Sagardoy (UCR-JxC) señaló que: “como todos recordarán para este proyecto de refuncionalización de la Terminal de Ómnibus fuimos convocados (por el Ejecutivo) a una reunión en la que nos plantearon la situación que estaba atravesando la firma concesionaria, como consecuencia de la pandemia y la imposibilidad de ejecutar los trabajos que por contrato asumió y también de la posibilidad de conseguir fondos nacionales para llevar adelante los trabajos de reparación. También vino aquí el Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, a presentarnos el proyecto y estuvimos de acuerdo”.“Este Cuerpo ratificó el convenio firmado por el Ejecutivo en octubre del 2021 para recibir esos dineros”, apuntó.En ese contexto reclamó que el Ejecutivo “venga y nos informe qué pasó con esos fondos: si se recibieron o no, si están demorados, si se están llevando a cabo gestiones para recibir ese dinero; sería lo que corresponde y no que nos tengamos que enterar por un medio de comunicación”.Juan Senn (PJ) tomó la palabra para proponer que antes de darle despacho se convoque a los funcionarios del área involucrada y el presidente Germán Bottero reveló que el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, le comunicó su disposición para aclarar la situación y mañana por la mañana irá al Concejo.MARCHA ATRÁSTambién quedó en Comisión el proyecto (de Resolución) que el Concejal Lisandro Mársico, elaboró conjuntamente con Carla Boidi, por el que solicitaban al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe que provea de recursos humanos al Centro Territorial de Denuncias (CTD) con asiento en la Ciudad de Rafaela.“El CTD de Rafaela, tiene un horario de atención de 8 a 14 horas y hay una sola profesional, en esa franja horaria para recibir todas las denuncias y trámites que se pueden llevar a cabo en ese organismo ….”Luego que el demócrata progresista finalizó su argumentación, Senn le comunicó que la situación ya estaba resuelta porque una profesional -seleccionada por el Colegio de Abogados local-, en junio pasado, se incorporó el jueves último a la atención, fecha posterior a la que Mársico presentó su pedido. A su vez, el Justicialista reveló que “en estos momentos hay otra búsqueda para dos cargos titulares y un suplente más”.Senn también sorprendió al dirigente del PDP al contarle que su pedido de la semana anterior para que se repongan 16 luminarias vandalizadas en un sector del Parque Balneario (parece el “tren fantasma” ese lugar, había afirmado Mársico) ya estaban cambiadas y el espacio contaba con su iluminación a plenoCON DESPACHOEn el encuentro legislativo de la víspera hubo acuerdo pleno para la iniciativa de JxC que solicita a la Empresa ferroviaria de pasajeros Trenes Argentinos Operaciones que lleve a cabo mejoras en la Estación de nuestra ciudad.En los fundamentos, señalan que “posee instalaciones precarias y en malas condiciones, principalmente, en días de lluvia debido al mal estado del techo, como así también es fundamental reforzar la iluminación del sector”.Además, sostienen que “es necesario generar mejor infraestructura … disponiendo de baños ya que en la actualidad, deben trasladarse hasta una estación de servicio cercana peligrando, muchas veces, la pérdida del tren”. Asimismo, aportan que “es recomendable incorporar una cantina y una oficina para brindar, de manera presencial, información al pasajero y asesoramiento para obtener los pasajes”.Leonardo Viotti defendió la propuesta contanto que “no es el primer pedido que hacemos porque años atrás presentamos proyecto para que se vendan boletos acá y nos contestaron que únicamente se hace de manera virtual”.“Encima, este año se termina la concesión de NCA (Nuevo Central Argentino) otorgada en el Gobierno de Menem y el Estado nacional debe decidir. Si en 30 años no invirtieron un peso imaginense si lo van a hacer ahora, pero hacemos este nuevo pedido para que quede un precedente y cuando llegue el nuevo concesionario vean q hace mucho que venimos reclamando”, lamentóOtra iniciativa del bloque cambiemita con trámite favorable es un pedido al DEM para que le suministre al Concejo información sobre la obra de paso a nivel en la intersección de la vía del ferrocarril NCA y calle Romitelli, pertenecientes a los barrios San José y Mora.El espacio “amarillo” quiere saber “si se tiene programado llevarla adelante, en caso afirmativo, detalle y fecha estimada de su inicio. Además, piden que se "indique si el proyecto técnico fue realizado”.El miembro informante fue también el radical Viotti sosteniendo que “es una obra de la que hemos hablado muchas veces en este Concejo y también pedido su realización por los beneficios que traerá a los vecinos no solo para su movilidad sino también en casos de ser necesaria la rápida presencia de la GUR, como también para las ambulancias casos de emergencia”.CONVENIO DPV YDÍA DE LA INDUSTRIAAsimismo, fue despachado sin inconvenientes el proyecto de Ordenanza enviado por el Ejecutivo que pide a los ediles autorización para formalizar un nuevo convenio, y la derogación del anterior, “entre la Municipalidad de Rafaela y la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe, a través del cual esta última se compromete a elaborar mil quinientas (1.500) toneladas de concreto asfáltico que la Municipalidad destinará a tareas que se ejecutarán en la vía pública dentro del ejido municipal.Finalmente, tuvo consenso otra iniciativa JxC para declarar de Interés Municipal la actividad que se llevará adelante por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) con motivo de la celebración en el marco del Día de la Industria, a realizarse el 9 de septiembre del corriente año, en el Salón de Industrias de la Sociedad Rural de Rafaela.