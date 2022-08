Se trabaja en el documental sobre el Dr. Plácido Tita

SUNCHALES (De nuestra Agencia).- Tal como lo vinimos informando está en elaboración un documental del Dr. Plácido Tita. un profesional muy querido en la ciudad y cuya trayectoria dejó huellas en la comunidad.

En tal sentido y prosiguiendo con distintos aspectos de la filmación, durante el último fin de semana integrantes de Symmetrica Films- responsables del trabajo filmado- se trasladaron al Tigre en Buenos Aires sitio en el que rodaron con Juan Palomino la presentación y el relato de la vida del Dr. Plácido Tita.

Como ya ocurriera en otra oportunidad el reconocido actor nombrado tendrá el rol no solo de relatar la vida del médico sino de generar la presentación de Don Plácido, siguiendo un guión exquisito escrito pocas horas antes de su fallecimiento por Luis Lorenzo.

Este es el segundo de varios films en carpeta que la productora se ha propuesto llevar adelante en este ciclo que se denomina Forjadores de Historia y tiene como eje principal poner en valor a aquellos integrantes de las comunidades que justamente, forjaron desde su lugar parte de la historia.

Cabe acotar que Marcelo Rico ha producido cortometrajes documentales nacionales logrando más de una veintena de premios y reconocimientos también en el extranjero, y no es la primera vez que el reconocido cineasta y fotógrafo pone en valor a personas que imprimieron su impronta en diferentes lugares.

La mano derecha de Marcelo es su hijo Agustín que ha sido responsable de la post producción de los films y de la edición off line en la mayoría de las obras de su padre.

Rico puntualizó que la desaparición del reconocido director de cine, teatro, productor, escritor y amigo, Luis Lorenzo "fue un shock que produjo un replanteamiento completo de nuestros cimientos".

Por su parte Juan Palomino puso de relieve que "Forjadores de Historia es una premisa, me permite refrescar mi propia memoria al reconocer aquellos hombres y mujeres que con pasión, convicción y entrega construyeron su propia identidad en el territorio que los cobijo, feliz de ser parte de este proyecto que es un reconocimiento a todos aquellos que nos antecedieron".

Cabe señalar, en relación al trabajo del pasado sábado, que en el set de filmación también estuvo presente la canta autora Charo Bogarín, actual pareja de Palomino, Bogarín y Rico realizaron un cortometraje en el impenetrable paraguayo en el año 2012 que ganó varios premios latinoamericanos en el año 2013.

El cortometraje del Dr. Plácido Tita, estará listo para ser estrenado fines de septiembre mediados de octubre en Sunchales.