Costamagna logró terminar entre los diez y concretó una gran recuperación Gauchat

Alejo Cravero y el VW Up que alista el MA Motorsport fueron los ganadores de la final de la séptima fecha de la temporada 2022 de la Clase 2 del Turismo Pista disputada en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

Nicolás Herrera y Franco Fauret (ambos con VW Up) completaron el podio en el trazado santiagueño.

En el inicio de la competencia, Cravero hizo una largada limpia y capturó la punta, mientras que Herrera y Fauret marchaban como escoltas.

Sin embargo, un accidente múltiple generó la presencia temprana del Auto de Seguridad.

El relanzamiento tuvo lugar en el tercer giro y el piloto cordobés sostuvo la vanguardia sin problema. Pero la velocidad se volvió a interrumpir a raíz del aparatoso vuelco de Claudio Cruzado tras engancharse con Agustín Martín.

La bandera verde apareció a 12 minutos para la culminación de las acciones y la lucha estaba planteada por el último escalón del podio. Mariano Sala, Julián Módica, Santiago Lantella y Luciano González fueron por el puesto que ocupaba Fauret.

En el epilogo de la carrera, las posiciones de vanguardia se estiraban y el dominio de Cravero no corría peligro. En tanto, Sala aguantaba el séptimo puesto de los ataques de Ezequiel Bosio y José Luis Costamagna.

Con autoridad, Cravero consiguió su primer triunfo de la temporada, escoltado por Herrera y Fauret.

La cuarta posición le correspondió a Lantella, quinto arribó Módica, fue sexto González, séptimo Sala, octavo Bosio, noveno Costamagna y en la décima posición recibió el banderazo cuadriculado Martín Leston.

Además de la novena ubicación lograda por el susanense Costamagna, merece destacarse el décimo sexto lugar del rafaelino Máximo Gauchat, que había partido 42° luego de quedar relegado el sábado en su serie a raíz de un inconveniente en la caja de velocidades cuando era puntero.

En cuando a los otros representantes locales, finalizaron 19° Ricardo Saracco y 28° Maximiliano Andreis, con el total de giros, mientras que no completó la primera vuelta Cristian Vaira.

Clase 2 (final - 12 vueltas): 1° Alejo Cravero (VW Up), en 31m57s439, a un promedio de 108,234 Km/h; 2° Nicolás Herrera (VW Up) a 1s338; 3° Franco Fauret (VW Up) a 2s445; 4° Santiago Lantella (Ford) a 4s206; 5° Julián Módica (Corsa) a 6s696; 6° Luciano González (Corsa) a 7s169; 7° Mariano Sala (Corsa) a 8s415; 8° Ezequiel Bosio (VW Up) a 8s646; 9° José Luis Costamagna (VW Up) a 9s004; 10° Martín Leston (VW Up) a 12s676; 11° Gastón Fontana (Corsa) a 16s360; 12° Andrés Calderón (VW Up) a 17s922; 13° Sebastián Rodríguez (Corsa) a 18s328; 14° Franco Nazzi (VW Up) a 18s348; 15° Luigi Melli (Corsa) a 18s357; 16° Máximo Gauchat (VW Up) a 18s563; 17° Martín Chico (VW Up) a 18s745; 18° Santiago Tambucci (Celta) a 18s885; 19° Ricardo Saracco (VW Up) a 19s244; 20° Juan Palacio (VW Up) a 19s561... 28° Maximiliano Andreis (VW Up) a 29s894... sin vueltas Cristian Vaira (VW Up).

Campeonato: Alejo Cravero 183 puntos; Luciano González 173,5; Franco Fauret 168; Cristian Garbiglia 155; Nicolás Herrera 146; Mariano Sala 143,5; José Luis Costamagna 136,5; Danilo Gil 131; Martín Chico 113; Santiago Tambucci 106,5; Máximo Gauchat 100,5... Maximiliano Andreis 21,5... Cristian Vaira 8... Ricardo Saracco 7,5.



CLASES 1 Y 3

Compartieron el espectáculo las Clases 1 y 3 del Turismo Pista, cuyas finales arrojaron estos resultados:

Clase 1: 1° Felipe Martini, en 26m46s723, a un promedio de 107,638 Km/h; 2° Lucas Huser a 6s278; 3° Agustín Gajate a 6s285; 4° Santiago Leguizamón a 6s398; 5° Adrián Oubiña a 6s743; 6° Franco Villabrille a 6s959; 7° Diego Varano a 7s492; 8° Joaquín Melo a 8s417; 9° Luciano Trebbiani a 12s029 y 10° Federico Domínguez (todos con Fiat Uno) a 14s312.

Clase 3: 1° Matías Cravero (Etios), en 29m44s075, a un promedio de 126,419 Km/h; 2° Francisco Coltrinari (Clio) a 1s350; 3° Juan Benedetti (Etios) a 1s893; 4° Tomás Vitar (Etios) a 5s550; 5° Nicolás Posco (Kinetic) a 6s018; 6° Pablo Vuyovich (Kinetic) a 6s196; 7° Santiago Robledo (Etios) a 6s323; 8° Lucas Petracchini (Clio) a 10s203; 9° Thiago Martínez (Clio) a 10s474 y 10° Agustín Herrera (Etios) a 10s697.

Próxima fecha (octava): 16, 17 y 18 de septiembre en el circuito número 9 del autódromo "Oscar Alfredo Gálvez" de Buenos Aires.