En una ráfaga encontró oxígeno

(Por Darío Gutiérrez). - Una victoria tan necesaria como impostergable logró Atlético de Rafaela anoche como local ante San Martín de San Juan, en uno de los partidos de la fecha 31 de la Primera Nacional. El equipo rafaelino, si bien hay algunos rivales que tienen que jugar, cierra el domingo con ocho adversarios debajo suyo en la tabla, un escenario posible gracias a estos tres puntos.

Fue una victoria merecida por lo hecho durante 65 de los 90 minutos por parte del elenco de Medrán. Salvo en los primeros 25' cuando en el juego fue ligeramente mejor el elenco visitante y tuvo un par de chances propicias, facilitadas por algunos errores defensivos de los que suele tener la Crema, después fue superior el dueño de casa.

La principal fuente de desequilibrio estuvo en el costado izquierdo, donde cada subida de Jonás Aguirre terminaba generalmente en centros precisos buscando la cabeza de un compañero. En ese primer tiempo fue positivo también el desempeño de Luna (estuvo de entrada ante la baja obligada de Nicolás Aguirre que se resintió el sábado) con buena movilidad y hubo mucha generosidad en Lencina para moverse por todo el frente de ataque.

El delantero estuvo cerca de cabeza en un corner, con una pelota que se fue al lado del palo, en la primera llegada de la Crema. San Martín, antes de que aparecieran las emociones, había exigido a Salvá luego de un error de Galetto, donde el arquero le tapó el mano a mano a Franco. Y en otra un remate de González pasó al lado de un palo.

Pero justo sobre la media hora apareció Claudio Bieler para mostrar su talento con un pase milimétrico hacia la izquierda del área donde se filtró Lencina, que definió de zurda ante el achique de Avellaneda para poner el 1 a 0.

Cuando todavía San Martín se lamentaba, la Crema volvió a golpearlo. Un minuto después Bieler esta vez abrió hacia la izquierda para Jonás, que tiró el centro pasado donde ingresó Laméndola para meter un frentazo perfecto que dejó nuevamente sin chances al arquero sanjuanino.

Fue la ráfaga clave del partido. En lo que quedó del primer tiempo se dedicó a administrar esa ventaja, mientras la visita no salía de su asombro.

Ya en el complemento, Atlético prefirió fortalecerse del medio hacia atrás con un Soloa haciendo todos los relevos con su acostumbrada prolijidad y solvencia, facilitándose el trabajo a Osores y Fontanini que por arriba estuvieron muy seguros.

Pese a los numerosos cambios que se fueron dando para que Antuña intente con mayor gente en ataque, no se modificó nada en lo estructural. De hecho, la única chance fue otra vez por un error local, en este caso de Salvá con un mal despeje, donde Penco le pegó casi con disciplicencia al arco vacío y la pelota pegó en el palo.

La Crema había tenido un par de opciones a través de Aguirre (en una remató desviado y en la otra tapó el arquero), pero igual llegó al tercero cuando el juego expiraba. Fue un premio para Fontanini que hizo un buen partido y ganó de arriba en un corner de Jonás desde la izquierda.

Con Lencina y Aguirre como puntos más altos, el despliegue de Soloa y algunas pinceladas siempre importantes de Bieler, Atlético se regaló y lo hizo también a su gente, un triunfo fundamental. Necesario para ir a Resistencia frente a Chaco For Ever con otro ánimo.



ATLÉTICO 3 - SAN MARTIN (SJ) 0

Estadio: Monumental.

Arbitro: Yamil Possi. Asistentes: Mariano Viale y Hernán Vallejos.Cuarto árbitro: Lucas Billone.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto (71' Agustín Bravo), Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Federico Torres; Nicolás Laméndola (71' Ayrton Portillo), Facundo Soloa, Jonás Aguirre; Alex Luna (56' Guillermo Funes); Gonzalo Lencina y Claudio Bieler (90' Mauro Albertengo). Suplentes: Nahuel Pezzini, Mateo Castellano, Gonzalo Alassia, Franco Faría y Agustín Alfano. DT: Ezequiel Medrán.

SAN MARTÍN DE SAN JUAN: Nicolás Avellaneda; Alejandro Molina, Augusto Aguirre, Matías Escudero, Dante Álvarez; Sebastián Ramírez (68' Matías Benitez), Ignacio Antonio, Martín Rivero, Sebastián González (54' Matías Gimenez); Ignacio Lago (68' Pablo Ruiz) y Nicolás Franco (68' Sebastián Penco). Suplentes: Francisco Rivadeneira, Gastón Vega, Franco Aguirre, Richard Fernández, Damián Lemos. DT: Raúl Antuña.

Primer tiempo: a los 30' gol de Lencina (AR); 31' gol de Laméndola (AR).

Segundo tiempo: a los 50' gol de Fontanini (AR).

Amonestados: Laméndola, J. Aguirre, Luna y Bieler (AR); Ramirez y Franco (SM).