Lo dio vuelta y aguantó para pasar a cuartos

(Por Darío Gutiérrez). En el frío mediodía del domingo los hinchas de 9 de Julio y Ben Hur le pusieron calor y color al clásico de los octavos de final de la Copa Santa Fe, que finalmente se lo llevó el León con un 2 a 1 inobjetable desde la legitimidad, en el contexto de un trámite parejo y donde no abundaron las situaciones de riesgo frente a las vallas.

En un análisis general, puede afirmarse fue un triunfo con la mística de los equipos de Marcelo Werlen,. En esta oportunidad con el premio mayor de haber podido dar vuelta el resultado de un encuentro que arrancó perdiendo a los 4 minutos. Y también con el plus de haberse sostenido sin mayores contratiempos durante media hora con un hombre menos por la expulsión de Aguilar.

El clásico se abrió rápidamente en una acción de pelota parada donde Ben Hur sacó rédito de la buena pegada de López, y de la falta de sincronización combinada con desconcentración del fondo juliense, más el buen impacto que le dio Martín Alemandi al balón entrando por atrás de todos totalmente libre de marcas, para vencer a Gómez que vio como la pelota pasaba por su cabeza y se metía en un ángulo.

En ese primer tiempo, sobre todo durante los primeros 20 minutos, el equipo de Maxi Barbero manejó mejor la pelota. Reyna generalmente jugaba bien de espaldas y descargaba para Pogonza o Jiménez a sus costados. El delantero tuvo la chance del segundo entrando por el medio, pero su remate mordido se fue desviado. En otra acción, una mala salida de Gómez con el pie casi es aprovechada por López, pero el remate del enlace se quedó corto y el balón volvió al guardavalla.

Pero en la medida que se fue asentando el local en la mitad de la cancha, y que Martinez encontró algunas posibilidades de desbordar, empezó a mejorar el elenco de Werlen, aunque le faltaba peso en el área. Un remate de Monserrat desde 25 metros, que se fue muy cerca del arco, había sido lo más peligroso para Astrada.

Sin embargo, a los 41', Martinez llegó al fondo y pudo sacar un buen centro al primer palo. Ibáñez, que había entrado poco en juego, logró conectar entre Asteggiano y Alemandi, y el cabezazo de pique al suelo venció al golero visitante, para decretar la paridad con que se fueron al descanso.

En el segundo tiempo se mantenía la tónica de un partido trabado, con pocos espacios. Igualmente hubo una chance clara para el Lobo de contra cuando Jiménez le puso un gran pase en cortada a Pogonza, que se tomó su tiempo para definir y cuando lo hizo encontró la respuesta de Gómez.

El León contestó con una jugada donde el árbitro Moya pitó fuera del área lo que pareció contacto en la raya de Asteggiano ante Martinez. De esa acción luego Astrada envió al corner en remate de Ibáñez, y del tiro de esquina llegó el segundo tanto local, con un golazo de Maldonado que tomó en línea de rebote en la media luna la pelota como venía y la clavó en el ángulo superior izquierdo de Astrada.

Ben Hur, con pocas ideas, intentó adelantarse en un partido que se hacía más caliente. Por infracción sobre Alemandi, Aguilar vio la segunda tarjeta amarilla y el "9" quedó con uno menos. A partir de ese momento, el equipo rojiblanco se abroqueló con dos líneas de cuatro para defender a Gómez y le cedió la iniciativa a la BH.

Quizás un poco más tarde de lo recomendable ingresó Bianciotti para acompañar a Reyna, mientras que Mustafá lo hizo por Pogonza para ver si se podía abrir la cancha por la derecha. A su turno, Werlen le daba la chance al juvenil Sterren para darle una mano a Monserrat, demasiado solo arriba.

En esa casi media hora, hubo dos oportunidades para la visita. La más clara con Bianciotti cuando tiró una pared con Jiménez -lo mejor de la visita junto a Alemandi- y su remate forzado se fue desviado, y otra con un cabezazo de Asteggiano por arriba.

El León tuvo un par de contras mal terminadas, en un partido donde hubo un buen trabajo de Velazco en el fondo, de Martinez y Monserrat mostrando un crecimiento paulatino hacia la versión más conocida en su rendimiento.

El León ya espera por Unión de Sunchales o Unión de Santa Fe (juegan el miércoles 31) y disfruta del cheque de los 500.000 pesos. Ben Hur y Barbero sumaron un poco de preocupación por la falta de respuestas (individuales y colectivas) cuando tuvo que ser más protagonista.



9 DE JULIO 2 - BEN HUR 1

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Maximiliano Moya.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Agustín Vera, Facundo Centurión, Andrés Velazco; Maximiliano Martinez, Maximiliano Aguilar, Sebastián Acuña, Facundo Maldonado; Wilson Ruiz Diaz (87' Braian Peralta) y Gastón Monserrat; Maximiliano Ibáñez (75' Martín Sterren). Sup: Luciano Trejo, Emanuel Querini, Gino Carignano, Marcos Valsagna, Augusto Baldesarre. DT: Marcelo Werlen.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Tomás Asteggiano, Martín Alemandi y Andrés Grosso (70' Agustín Bianciotti); Luciano Pogonza (71' Facundo Mustafá), Joel Sacks (85' Juan Bessone), Joaquín Castellano (85' Luciano Ojeda) y Sebastián Jiménez; Diego López; Alejandro Reyna. Sup: Nicolás Ilchischien, Nicolás Besaccia, Leandro Sola. DT: Maximiliano Barbero.

Primer tiempo: a los 4' gol de Alemandi (BH) y 41' gol de Ibáñez (9).

Segundo tiempo: a los 10' gol de Maldonado (9).

Incidencia: a los 16' del ST expulsado Aguilar (9).