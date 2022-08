Un buen triunfo de Ferro

Este domingo culminó la novena fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina, que tuvo solamente un encuentro en esta jornada. Fue la victoria de Ferrocarril del Estado sobre Atlético María Juana por 3 a 2 en barrio Los Nogales. En el partido de reserva también ganaron los Bichitos Colorados por 4 a 0.

Los goles del equipo dirigido por Oscar Born fueron convertidos por Federico Malano, a los 23' y 44' del primer tiempo, y por Lucas Quiroz a los 35' del complemento, de penal. Para la visita había inaugurado el marcador Nicolás Roggero a los 3' del primer tiempo, en tanto que Nicolás González había puesto el 2 a 1 parcial a los 43' de la primera mitad.

El local terminó con un hombre menos por la expulsión de Fernando Romero a los 8' del segundo tiempo.



LAS POSICIONES

Ben Hur 23 puntos; 9 de Julio 18; Sportivo Norte 16; Ferro y Atlético de Rafaela 15; Deportivo Ramona 14; Libertad y Peñarol 13; Quilmes y Tacural 12; Brown, Unión, Florida, Dep. Aldao y Argentino de Vila 11; Bochazo 8; Atlético María Juana 6 y Talleres de María Juana 4.

Próxima fecha: Ferro vs. Bochazo; A. María Juana vs. Dep. Ramona; Dep. Aldao vs. Sp. Norte; Unión vs. Ben Hur; Brown vs. Peñarol; Tacural vs. Libertad; 9 de Julio vs. Atlético de Rafaela; Quilmes vs. Talleres y Argentino de Vila vs. Florida.



PRIMERA B

El campeón de la Zona Sur, La Hidráulica se impuso 2 a 0 a San Martín de Angélica con goles de Dávila y Busto.

También en la Zona sur jugaron: Z. Pereyra 1 (Asencio) - Libertad de Estación Clucellas 0; Dep. Susana 0 - Juventud de Villa San José 2 (N. Eberhardt y F. Imfeld) y S. Santa Clara 2 (Rodrigo Finetti -2-) - Esmeralda 1 (Gerez).

En la Zona Norte: Belgrano de San Antonio 2 (Giacobone y Peirone) - Tiro Federal 2 (Velázquez y Pinardelli); Argentino de Humberto 1 (Damián Andermatten) - Independiente de Ataliva 1 (Gonzalo Charra); San Isidro de Egusquiza 0 - Moreno de Lehmann 2 (Marcos Sereno y Brian Rocca) y Dep. Bella Italia 3 (Corso, Bustamante y Berli) - Independiente de San Cristóbal 2 (Mercano y Avendaño).