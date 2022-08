Boca lo dio vuelta con polémica ante Atlético

Boca lo dio vuelta con un gran segundo tiempo y venció con polémica a Atlético Tucumán por 2 a 1 en un atractivo encuentro que disputaron en la "Bombonera", en el marco de la décima sexta fecha de la Liga Profesional.

Luca Longoni con un doblete, a los 33' y 42' del complemento, le dio al triunfo al local, mientras que Augusto Lotti, a los 15' del primer tiempo, había adelantado al conjunto visitante.

A los 49' del complemento, el árbitro Fernando Espinoza y Jorge Baliño en el VAR, no cobraron un claro penal a favor de Atlético Tucumán, ya que Carlos Zambrano le pegó un codazo en el rostro a Ignacio Puch.

Pese a la derrota, el "Decano" sigue como único líder de la Liga Profesional con 32 unidades, escoltado a dos puntos por Gimnasia y Esgrima La Plata, que igualó sin goles en su visita frente a Sarmiento de Junín.

Estudiantes de La Plata se impuso ante el comprometido Patronato, por 1 a 0, en la capital de la provincia de Buenos Aires, con un gol de Manuel Castro; mientras que por el mismo marcador Barracas Central derrotó a Colón, gracias a un gol en contra de Paolo Goltz.

Los otros dos encuentros terminaron empatados. Independiente y Vélez 1 a 1, con anotaciones de Alan Soñora y Lucas Castro; en tanto que Unión y Aldosivi finalizaron igualados sin goles.

La síntesis de la décima sexta fecha es la siguiente:



BARRACAS ............... 1

COLÓN ...................... 0

Cancha: Barracas Central.

Árbitro: Joel Falcón Pérez.

Gol: Paolo Goltz e/c (BC).



SARMIENTO ........... 0

GIMNASIA ............... 0

Cancha: Sarmiento.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Incidencia: expulsado Eric Ramírez (GyE).



INDEPENDIENTE .. 1

VÉLEZ ...................... 1

Cancha: Independiente.

Árbitro: Andrés Merlo.

Goles: Alan Soña (I) y Lucas Pratto (VS).



BOCA ...................... 2

A. TUCUMÁN ........ 1

Cancha: Boca.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Goles: Luca Langoni 2 (BJ) y Augusto Lotti (AT).



ESTUDIANTES ..... 1

PATRONATO ......... 0

Cancha: Estudiantes.

Árbitro: Andrés Gariano.

Gol: Manuel Castro (E).



UNIÓN ................... 0

ALDOSIVI ............. 0

Cancha: Unión.

Árbitro: Luis Lobo Medina.



LAS POSICIONES

Atlético Tucumán es el líder con 32 puntos; Gimnasia tiene 30; Huracán y Godoy Cruz 28; Argentinos 27; River y Boca 26; Racing y Platense 25; San Lorenzo 24; Patronato 23; Estudiantes y Unión 22; Newell's y Barracas 20; Tigre, Arsenal, Sarmiento y Central 19; Banfield, Central Córdoba, Defensa y Colón 18; Talleres e Independiente 15; Aldosivi 13; Vélez 12 y Lanús 11.



PRÓXIMA FECHA

Será la décima séptima fecha, con este programa: Huracán vs. Central Córdoba; Patronato vs. Unión; Lanús vs. Tigre; Rosario Central vs. Talleres; Vélez vs. Newell's; Aldosivi vs. Sarmento; Racing vs. Argentinos; Gimnasia vs. Independiente; Platense vs. Estudiantes; Colón vs. Boca; River vs. Barracas; Godoy Cruz vs. Arsenal; Defensa vs. San Lorenzo y Atlético Tucumán vs. Banfield.