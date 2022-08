Las máximas autoridades de la UCR respaldaron a Facundo Manes y enviaron un mensaje a Macri

La tensión al interior de Juntos por el Cambio no cesa y las diferencias en torno al pedido de juicio político a Alberto Fernández se profundizan, luego de que la Unión Cívica Radical (UCR) respaldara los dichos del diputado nacional Facundo Manes, quien sostuvo que esa "es una medida extrema".

Por medio de un tuit, la vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani, reveló que junto al titular de la fuerza, Gerardo Morales, y al presidente de la Convención Nacional, Gastón Manes, avalaron y suscribieron a los argumentos de Facundo Manes en contra de la exigencia.

"Lo que dijo el Presidente es bochornoso, repudiable, yo lo rechazo totalmente. Es gravísimo, pero los países fracasan por las instituciones y el pedido de juicio político es una medida extrema", supo expresar el neurocientífico en una entrevista al canal Todo Noticias (TN).

En la misma línea, contó: "Hubo una discusión, seria, larga, pero el bloque no es una manada. No estoy de acuerdo, no voy en contra del bloque. Quiero ganarle al kirchnerismo, transformar la Argentina para que no vuelvan, pero quiero valorar las instituciones".

"En mi opinión las expresiones desagradables del Presidente, que rechazo, no ameritan un juicio político", evaluó Manes.

Sus dichos abrieron un nuevo foco de tensión al interior de la principal coalición opositora que arrastra conflictos sin resolución.

El máximo exponente del espacio y ex presidente Mauricio Macri cuestionó sus palabras y aseguró que su posición "no suma para nada".

"Lo de Manes la verdad que es una más. Es otra más de Manes. (...) Estas actitudes individualistas no suman para nada, para absolutamente nada. Es parte de creer que todo pasa por una autorreferencia y no por un trabajo en equipo", disparó Macri. A su vez, Storani envió un mensaje al ex mandatario al pedirle "recato" tras su cruce al diputado.

"El presidente y la vicepresidenta de la UCR y el presidente de la Convención Nacional coincidimos con Facundo Manes respecto al juicio político. Yo le pido recato a Mauricio Macri", publicó.

El diputado radical Martín Tetaz, quien integra el espacio liderado por Martín Lousteau, se plegó a la polémica y cruzó con dureza al neurocientífico, abanderado detrás del bloque de Mario Negri.

Aunque ambos referentes de bloques suscribieron al pedido de juicio político, Manes salió a delimitarse y consolidó el apoyo público de las máximas autoridades del partido. "La lectura que (Manes) hace de la situación es equivocada", evaluó Tetaz al tiempo que confesó que lo "asombró" la postura de su par que atribuyó a la falta de entendimiento del funcionamiento en el debate interno.

"Me sorprendió porque cuando todo un espacio vota en una dirección, tiene que ser muy fuerte la razón para votar en contra de lo que va a hacer el bloque", afirmó. (NA)