Solicitan recursos para el Centro Territorial de Denuncias

Los Centros Territoriales de Denuncia, que funcionan en diferentes ciudades de la Provincia están habilitados para recibir denuncias por delitos contemplados en el Código Procesal Penal (homicidios, abuso de armas, lesiones, abandono de personas, robos, hurtos, etc.), siniestros de tránsito con lesionados, presuntas contravenciones al Código Provincial de Faltas (contra la autoridad, la tranquilidad y el orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc.), además se expiden constancias de declaración de domicilio y constancias de supervivencia”, informó el edil demoprogresista.“Los Centros Territoriales de Denuncias, constituyen un órgano alternativo a las comisarías o las reparticiones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) o el Poder Judicial, para formular denuncias que son enviadas automáticamente, vía online, a las fiscalías”, manifestó Boidi.“El CTD, con asiento en la Ciudad de Rafaela, tiene un horario de atención de 8 a 14 horas y hay una sola profesional, en esa franja horaria para recibir todas las denuncias y trámites que se pueden llevar a cabo en ese organismo, resultando necesario e imperioso no sólo extender el horario de atención tal cual está especificado oficialmente, sino que se proceda a ampliar la dotación de profesionales abogados, a los fines de poder brindar a los ciudadanos una atención eficiente y eficaz, acorde con las problemáticas que se plantean” dijo el Concejal Mársico.“Según está especificado en la página oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Ministerio de Seguridad, los CTD, atienden en el horario de 8 a 20 horas, de lunes a viernes y evidentemente a raíz de la falta de recursos humanos, el Centro Territorial de nuestra Ciudad, debe reducir su atención a la mitad de horas que se le tiene asignado” esgrimió Carla Boidi.