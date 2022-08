Oposición pide informes por malogrado arreglo edilicio con fondos nacionales

Un proyecto presentado por todas las bancadas no oficialistas del Concejo Municipal le solicita al Ejecutivo que informe si recibió los más de $ 104 millones comprometidos por la Nación para reparaciones en la estación de colectivos, situación sobre la que el Gobierno local guarda un llamativo silencio. Otras 7 iniciativas integran la agenda legislativa de esta semana.

Haciéndose eco de una publicación de diario La Opinión (3 de agosto pasado), que indagaba sobre esta confusa situación, los opositores quieren información concreta sobre el destino corrido por los recursos que debían llegar a la ciudad para la refuncionalización de la Terminal de Ómnibus, cuyas instalaciones presentan visibles deterioros.Con la firma de los Concejales: Germán Bottero, Leonardo Viotti, Ceferino Mondino, Miguel Destéfanis y María Alejandra Sagardoy, todos de Juntos por el Cambio, y de Lisandro Mársico, por el Frente Progresista, en una Minuta de Comunicación reclaman saber qué pasó con el convenio de asistencia técnica económica y financiera celebrado entre la Municipalidad y el Ministerio de Transporte de la Nación, para la ejecución del proyecto de refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela.Algunos de los ítems que desean conocer, son:--Si efectivamente se recibieron los fondos de la Nación para ejecutar las obras de refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela citadas en el convenio y que según informes dados al Concejo Municipal ascenderían a $ 104.136.080--En caso de no haber recibido dicho fondo, informar sobre la situación del mismo, si se está pronto a recibir y en caso de no tener noticias qué acciones se están llevando a cabo para percibirlo.--Si se presentó el proyecto técnico y si fue aprobado por el Ministerio de Transporte de la Nación.--Si se llevaron a cabo los procesos licitatorios o de contratación para dicha obra.Finalmente, los opositores lamentan que “el Concejo Municipal no ha recibido ninguna información sobre la situación y preocupados ante la necesidad de acceder a la verdad ante los hechos acontecidos y siendo parte interesada en que se lleve adelante dicha obra, es que solicitamos al Ejecutivo la información que detallamos en esta Minuta”.ESTACIÓN DE TRENESY PASO A NIVELComo consecuencia de la notoria y preocupante falta de mantenimiento que presenta en su estructura, la oposición se dirige a “la Empresa ferroviaria de pasajeros Trenes Argentinos Operaciones que une con sus servicios de larga distancia, las ciudades de Buenos Aires y Tucumán por la línea San Martín, pasando por la ciudad de Rafaela”En los fundamentos, señalan que por “su costo accesible el servicio, desde hace un tiempo considerable, muchos ciudadanos eligen el tren como una opción de viaje de mediana y larga distancia” y “la estación ubicada en nuestra ciudad posee instalaciones precarias y en malas condiciones, principalmente, en días de lluvia debido al mal estado del techo, como así también es fundamental reforzar la iluminación del sector”.“Además -sostienen desde JxC-, es necesario generar mejor infraestructura. En este sentido, disponer de baños ya que en la actualidad, deben trasladarse hasta una estación de servicio cercana peligrando, muchas veces, la pérdida del tren”. Asimismo, sostienen que “es recomendable incorporar una cantina y una oficina para brindar, de manera presencial, información al pasajero y asesoramiento para obtener los pasajes”.En otra iniciativa relacionada con temas ferroviarios, los Concejales del Bloque JxC solicitan al DEM que les suministre información sobre la obra de paso a nivel en la intersección de la vía del ferrocarril NCA y calle Romitelli, pertenecientes a los barrios San José y Mora.Quieren saber si se tiene programado llevarla adelante, en caso afirmativo, detalle y fecha estimada de comienzo de su inicio. Además, piden que se "indique si el proyecto técnico fue realizado.CONVENIOCON LA DPVUn proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) requiere que los ediles autoricen “la formalización del Convenio entre la Municipalidad de Rafaela y la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe, a través del cual esta última se compromete a elaborar mil quinientas (1.500) toneladas de concreto asfáltico que la Municipalidad destinará a tareas que se ejecutarán en la vía pública dentro del ejido municipal, aportando la Municipalidad los materiales necesarios para ese fin, proveyendo además el Municipio como contraprestación por la mano de obra y utilización de equipos para dicha elaboración, los materiales áridos gruesos, finos, asfalto y gas oil que se estipulan en el mismo acuerdo.RECONOCIMIENTOSY DECLARACIONESLos Concejales de Juntos por el Cambio proponen reconocer y destacar al rafaelino Omar Corrado por su sobresaliente trayectoria en el mundo de la música como docente, investigador, disertante y expositor en seminarios y congresos a nivel nacional e internacional e integrante de las más prestigiosas instituciones y Universidades a nivel mundial. Además, fue Director de la Banda Municipal de Música y Director fundador de la Escuela Municipal de Música e integró Reconocer y eximio intérprete de varios instrumentos.Por su parte, los concejales y concejalas del Frente de Todos, Valeria Soltermam y Martín Racca y del Frente Juntos, Brenda Vimo y Juan Senn, impulsan que se declare de Interés Municipal el 70º Aniversario del Foto Cine Club Rafaela y todas las actividades que se realizarán en el marco de este aniversario, felicitando a sus organizadores.Finalmente, otra iniciativa Juntos por el Cambio propicia declarar de Interés Municipal la actividad que se llevará adelante por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) con motivo de la celebración en el marco del Día de la Industria, a realizarse el 9de septiembre del corriente año, en el Salón de Industrias de la Sociedad Rural de Rafaela.El proyecto restante pertenece al Concejal Lisandro Marsico con un pedido de recursos para el Centro Territorial de Denuncias. 