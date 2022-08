River empató con Tigre

River y Tigre empataron 1 a 1 en Victoria en el marco de un partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga Profesional. La visita logró ponerse en ventaja a través de un golazo de Pablo Solari mientras que el local consiguió la igualdad mediante un penal que ejecutó Mateo Retegui.

En un primer tiempo entretenido, pero con pocas situaciones claras, peleado y trabado en el mediocampo, River tuvo la primera recién a los 25 minutos tras una buena jugada de Agustín Palavecino, quien buscó a Nicolás De la Cruz y este asistió a Miguel Borja, quien definió mal ante la salida de Manuel Roffo, que tapó bien.

A los 36, el conjunto de Gallardo alcanzó la ventaja tras una gran recuperación de Enzo Pérez, quien ganó en la mitad de la cancha y buscó a Solari; el extremo tocó atrás hacia De la Cruz y fue a buscar la devolución, perfecta, para definir de primera y de zurda por arriba del arquero de Tigre.

A los 43 y después de un error en un despeje de Javier Pinola, Facundo Colidio tuvo la mejor para el Matador en la primera parte, con un remate desde lejos que desvió muy bien Franco Armani. Una gran virtud de River en el primer tiempo fue la de contener y anular a Mateo Retegui, goleador del torneo, quien no pudo recibir nunca la pelota.

En la segunda mitad, Tigre salió a buscar el empate y lo consiguió tras un polémico penal que cobró el árbitro Patricio Loustau por una mano de Emmanuel Mammana, tras revisión en el VAR. Retegui, quien no tuvo grandes chances, ejecutó con muchísima calidad y puso el 1 a 1 que sería final.

Gallardo buscó modificar la paridad con el ingreso de Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco y Matías Suárez, pero no encontró los caminos ante un Matador que se quedó con 10 por la expulsión de Víctor Cabrera sobre el final del encuentro.

De esta forma, River no pudo acercarse a Atlético Tucumán y prenderse definitivamente en la pelea por el campeonato: el Decano, si le gana a Boca, mantendrá al menos tres puntos de ventaja sobre el segundo y se escapará dos unidades más del Millonario. Tigre, del otro lado, suma 19 puntos y se ubica 14° en la Liga Profesional.