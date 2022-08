Un joven de 17 años falleció luego de una riña entre vecinos

Una riña entre vecinos, de grandes proporciones, tuvo lugar pasado el mediodía de ayer en un inmueble de calle Santa Rosa al 400 en barrio Villa Rosas, que dejó como saldo un joven de 17 años fallecido por disparos de arma de fuego, heridos de arma blanca y también dos hombres de 28 años arrestados.

Todo habría comenzado como un altercado pasado el mediodía, en una vivienda interna de calle Santa Rosa al 400, y habría tenido origen en una disputa entre los vecinos de larga data. Los mismos habitarían viviendas contiguas, trasladándose luego la contienda a la vía publica.

Cabe destacar que el joven fallecido no vivía en el lugar del hecho sino que estaba de visita en la casa de su novia, según confiaron a LA OPINION fuentes calificadas.



UNA MUJER

HERIDA

Efectivos del Comando Radioeléctrico se hicieron presentes rápidamente en el lugar, tomando conocimiento sobre que una mujer habría disparado sobre otra, causándole heridas. A la llegada de los efectivos esta se encontraba desvanecida tendida sobre la calle. La misma fue identificada como Cecilia A.

Ante la gravedad de los hechos, el subjefe de la Seccional 1a. junto a personal a su cargo se hicieron presentes en el lugar, y ante la demora del servicio de emergencias SIES 107, optaron por trasladar a la mujer víctima en el móvil policial hasta el nosocomio local para su atención inmediata. No obstante, tras un periodo de tiempo en observación, la mujer fue dada de alta.

Con relación a los demás heridos en el altercado, dos mujeres resultaron con heridas leves.



EL JOVEN

FALLECIDO

Lo peor fue que en el sitio del conflicto se encontraba un joven de 17 años con una herida de arma de fuego tendido sobre la vereda este, el cual fue trasladado por la ambulancia del SIES 107 hasta el Hospital "Jaime Ferré", pero ante la gravedad de sus heridas -se trata de Bruno Martín Villalba, baleado en el estómago- fue derivado y quedó internado en el Hospital "José María Cullen" de la ciudad de Santa Fe, con pronóstico reservado.

Siendo las 21.30 se produjo el fallecimiento de Bruno Villalba ,de 17 años.



DOS DETENIDOS

En relación al hecho se aprehendieron en el lugar a dos jóvenes de 28 años, quienes fueron sindicados como partícipes de los hechos, y trasladados hasta la Seccional 1a. por razones de jurisdicción.

Los mismos fueron identificados como David L., de 28 años, domiciliado en barrio Virgen del Rosario; y Franco José M., también de 28 años, domiciliado en el departamento 1 del lugar del hecho, calle Santa Rosa al 400.

Las diligencias quedaron a cargo de personal policial de la Agencia de Investigación Criminal Operativa, en un hecho que al cierre de esta edición cambió su calificación provisoria a "homicidio calificado por el uso de arma de fuego"; dejando ya de lado lo de "en grado de tentativa".

Asimismo se hicieron presentes en el lugar personal de Policía Científica de AIC, el fiscal interviniente Gustavo Bumaguín, el subjefe de Unidad Regional el comisario inspector Víctor Rivero, y el Jefe de Agrupación Unidades de Orden Público.



EXTRAOFICIAL

De acuerdo a fuentes reservadas que dialogaron con LA OPINION, se tuvo acceso a pormenores que rodearon el hecho, tales como que Bruno Villalba no vivía en el lugar del suceso sino que allí vivía su novia. Se escuchó asimismo que "él murió defendiendo a la novia", por las disputas que tenían ente sí estas dos familias vecinas.

La víctima, además de las heridas de arma de fuego también habría presentado heridas de arma blanca.