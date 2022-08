La advertencia de Rodríguez Larreta

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner "busca que la solución de sus problemas con la Justicia argentina se dirima en las calles" y advirtió que "la violencia es el límite".

"La vicepresidenta busca que la solución de sus problemas con la Justicia argentina se dirima en las calles, enfrentando a unos argentinos con otros. No lo vamos permitir", enfatizó Rodríguez Larreta.

Luego de que la Policía de la Ciudad reprimiera a un grupo de manifestantes que derribó el vallado montado frente al departamento de Cristina en el barrio porteño de Recoleta, el alcalde porteño expresó: "La Policía actuó con firmeza, con determinación y con profesionalismo. La violencia es el límite. No lo vamos a permitir".

"Por eso le pido señora vicepresidenta que asuma la responsabilidad de que los manifestantes se retiren pacíficamente a sus casas. Y como siempre lo hemos hecho, estamos a disposición para que a partir de ahora encontremos soluciones para que las manifestaciones en las inmediaciones en su domicilio no tengan a la gente de rehén", subrayó.

Escoltado por funcionarios del Gobierno porteño y otros referentes del PRO en la sede municipal capitalina en Parque Patricios, sostuvo: "Hace mucho tiempo que los argentinos estamos viviendo momentos de muchísima angustia y dolor. Y en el día de hoy, en la Ciudad vivimos escenas de violencia que no son aceptables para la convivencia democrática".

"La paz social y el orden público son dos principios y valores fundamentales para mí, para nuestro Gobierno, para todo Juntos por el Cambio y para todos los argentinos", expresó.