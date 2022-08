Busatto: "vamos a defenderla, como lo hicimos siempre"

Más de 400 profesionales y militantes se reunieron ayer en la Facultad de Derecho de Rosario con una consigna: profundizar un debate que permita construir propuestas que sirvan para "pensar la Santa Fe de los próximos 20 años", sostuvo el Jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto.

La jornada se enmarcó dentro del ciclo "Santa Fe Presente y Futuro", donde el legislador -que ya lanzó su precandidatura a gobernador para 2023- recogió propuestas en jornadas que se desarrollaron en Reconquista, Villa Constitución, Santa Fe y Rosario, y que continuarán en otros lugares de la provincia.

La dinámica del encuentro se modificó ante el contexto de los últimos días. Tras el descargo de Cristina Fernández de Kirchner, que desnudó las evidentes irregularidades de un proceso judicial en el que se le negó la posibilidad de ejercer su derecho a defensa, gran parte de los discursos apuntaron a respaldar a la vicepresidenta y cuestionar la decisión del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que horas antes decidió prohibir una manifestación en favor de Cristina.

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, recordó que en 2021 en Santa Fe compitieron en las internas con una lista "enfrentando a los candidatos del gobierno provincial, apoyados por Alberto y Cristina".

"Me enteré que tenía que dejar mi cargo en el Ministerio de Defensa antes de entrar a una entrevista. El periodista quiso que hablara mal de Alberto y de Cristina. Y yo dije que independientemente del apoyo de Cristina nosotros íbamos a seguir siendo kirchneristas. Porque cuando la atacaran a Cristina íbamos a estar nosotros, y no los otros. Y un año después eso quedó demostrado", enfatizó.

"Vamos a defenderla, como lo hicimos siempre", aseveró Rossi al referirse a la vicepresidenta. Seguidamente, el referente de La Corriente llamó a "militar la candidatura a gobernador por Santa Fe de Leandro Busatto".

"Lo que está tratando de hacer el Poder Judicial es anticipar a través de la proscripción lo que está en juego en 2023, que es el modelo de país. Lo que está en juego es la salud pública, la educación pública, las paritarias. Todo aquel que se dice peronista tiene que estar en la calle defendiendo a Cristina", remarcó Busatto.

Dijo que después de haber ganado la interna en 2017 con la candidatura de Rossi a diputado nacional, en 2019 "se apostó por la unidad y se decidió acompañar la candidatura de Perotti". "Todo ese sueño se fue desvaneciendo. Se fueron abandonando las promesas que se realizaron, la construcción colectiva que imaginamos. Ni siquiera hay una respuesta a los trabajadores estatales, a los que increíblemente un gobierno peronista decide descontarle los días de paro", enfatizó.

"Tenemos que tener mucha claridad ideológica respecto a lo que está pasando en la Argentina. Es una moneda de dos caras: primero la persecución política, judicial y mediática contra Cristina. Del otro el intento sistemático de desgaste contra el gobierno nacional", añadió el Jefe del Bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación, Germán Martínez.

Para el legislador, esto último quedó claro "con los cuatro pedidos de juicio político contra el presidente, presentados por Juntos por el Cambio en el último mes". "Tenemos que tener mucha unidad, mucha organización, y estar alertas y movilizados para los tiempos que vienen", expresó.

"Hoy, más que nunca, cuando persiguen a Cristina con la justicia corrupta, tratando de proscribirla; cuando promueven un juicio político por semana a Alberto, más las estampidas cambiarias y la desinformación, no hay otra forma de leer este momento como la intención de la oposición y la más rancia derecha argentina, de derrocar al gobierno", afirmó la concejala de Rosario Norma López. Agregó que hay un intento por "desunir y debilitar" al peronismo, por lo que de necesita "unidad, organización y recuperar y seguir la agenda del pueblo".