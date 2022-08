Doble crimen en Vicente López

Ninfa Aquino Chamorro, la empleada doméstica detenida por el doble homicidio del matrimonio en Vicente López, se presentó ante los fiscales Martín Gómez y Alejandro Musso para declarar en indagatoria. Sin embargo, la mujer optó por no responder preguntas y, en cambio, presentó un escrito de una carilla y media con su versión de lo que sucedió en el interior de la casona de Melo al 1100.

De acuerdo a fuentes de la causa, la declaración escrita dejó más grises en la escena. La mujer dio una explicación muy vaga sobre los pasos que dio el jueves cuando, según su testimonio, encontró asesinados a María Mercedes Alonso y José Enrique del Río, dentro del Mercedes Benz de la pareja, estacionado en el garage.

La declaración tiene serias contradicciones con lo que observaron los detectives en el lugar del hecho, la reconstrucción a través del testimonio de los tres policías que llegaron primero a la escena, tras el llamado al 911, y lo que los propios fiscales pudieron notar en la casa. Al mismo tiempo, el minucioso trabajo de la Policía Científica con los cuerpos y la estructura de la casa.

Todos estos elementos, simplemente, no coinciden con sus palabras acerca de cómo se movió esa mañana. Por el momento, para los fiscales hay indicios muy claros de la responsabilidad de Aquino, por lo que continuará detenida como partícipe necesaria de doble homicidio criminis causa.

Ninfa Aquino aseguró que llegó a la casa 6.40 y que hizo una tarta. Admitió que vio el desorden pero que no le prestó atención. Según las fuentes, ese dato es importante porque la vivienda “estaba dada vuelta”. También dijo que el matrimonio -que estaba por mudarse al edificio Chateau de Núñez- “no bajaba” al piso, algo que sí la sorprendió y le generó temor.

Según su relato, a las 9 AM, asustada, llamó a la enfermera de José Enrique del Río, que estaba por llegar, para comunicarle que estaba preocupada porque “la señora no bajaba”. Los investigadores no entienden por qué no se asomó por la puerta abierta de la habitación para verificar que todo estuviera bien o por qué no los llamó.

La autopsia confirmó que a Del Río lo asesinaron de tres disparos (uno que ingresó entre dos cervicales, otro en la región intercostal izquierda y el tercero en el muslo izquierdo), y a la mujer un único tiro en la cabeza que salió por el rostro.