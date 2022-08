Se agravó el conflicto en la industria del neumático

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El conflicto gremial en la industria del neumático se agravó y otro fabricante debió frenar la producción, en medio de un desabastecimiento cada vez más marcado.

Los trabajadores vienen bloqueando los ingresos a las plantas, lo que hizo que el fabricante Pirelli debiera paralizar su producción.

El bloqueo sindical hizo colapsar su depósito y no tiene lugar para almacenar más allí, donde hay unos 50.000 neumáticos que no pueden sacar, debido a que los accesos están tomados por el gremio, que impide el paso de los camiones.

En tanto, Javier Madanes Quintanilla, el dueño de Fate, único fabricante nacional de neumáticos, estimó que ya faltan unos 1,3 millones de unidades en la Argentina.

El empresario advirtió que los pocos neumáticos que hay en el mercado se están vendiendo al triple de su precio, en el marco de este conflicto que lleva cuatro meses.

En junio, un paro nacional dejó sin producción a las tres fábricas que hay en el país: Fate, Pirelli y Bridgestone.

En la Argentina se producen unos 500.000 neumáticos por mes en condiciones habituales. Como hace unos cuatro meses que la producción se frenó, Madanes calcula que el faltante es de entre 1,3 y 1,4 millón de unidades.

Fate tiene sus tres plantas bloqueadas, con lo cual no se puede ni ingresar ni egresar, y queda a criterio de quienes bloquean permitir alguna excepción.

Si bien las tres empresas que fabrican en el país padecen las acciones de fuerza que los trabajadores toman desde el vencimiento de la conciliación obligatoria hace 100 días, los paros en la producción suelen darse en distintos días.

Por su lado, Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, dijo que las "acciones dentro de la planta durante toda esta semana se dieron en todas las fábricas. En Pirelli se encuentran paralizadas las actividades desde las cuatro de la mañana y además hice ahí una asamblea durante la semana, generando otro paro durante el tiempo necesario".

Según el sindicato, las acciones en los portones de las tres fábricas se están llevando a cabo "en cada uno de los ingresos con trabajadores del neumático, la representación gremial e integrantes del movimiento piquetero y organizaciones sindicales de lucha".