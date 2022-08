Ferro recibe a Atlético María Juana

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol aún tiene un juego por disputar en su capítulo Nº 9. Este domingo, 15.30hs, Ferrocarril del Estado se medirá con Atlético María Juana en el encuentro que cerrará la fecha.

Los de barrio Los Nogales vienen de caer 3-1 en su visita a Aldao y en la fecha anterior igualaron 1-1 con Unión. El ‘Chupa’, por su parte, perdió 1-0 con Bochazo.

El árbitro principal del cotejo será Sebastián Garetto.



LOS RESULTADOS DE LA FECHA

Miércoles: Atlético 1 – Quilmes 0, Libertad 1 – 9 de Julio 1. Jueves: Talleres MJ 0 – Arg. de Vila 2, Dep. Ramona 2 – Dep. Aldao 2, Ben Hur 2 – Brown 1, Sportivo Norte 3 – Unión 2. Viernes: Peñarol 3 – Dep. Tacural 0, Bochazo 0 – Florida 1.



LAS POSICIONES: Ben Hur 23, puntos; 9 de Julio 18; Sportivo Norte 16; Atlético 15; Ramona 14; Libertad 13; Peñarol 13; Ferro 12; Quilmes 12; Tacural 12; Aldao 12; Brown 11; Unión 11; Vila 11; Florida 11; Bochazo 8; Atlético MJ 6; Talleres MJ 3.



PRIMERA B

En el ascenso liguista este domingo se completará la primera fecha del torneo Reválida de la Primera B. Lo jugado y lo que viene:



ZONA SUR: Viernes: Josefina vs Def. de Fronera. Domingo: 12.00hs Sp. Santa Clara vs Atl. Esmeralda (Guillermo Vacarone), 15.30hs La Hidráulica vs San Martín (Ángelo Trucco), 16.30hs Zenón Pereyra vs Sp. Libertad E.C. (Darío Suárez), Dep. Susana vs Juventud Unida Villa San José (Rodrigo Pérez).



ZONA NORTE: Domingo: 12.00hs San Isidro vs Moreno (Ariel Gorlino), 12.30hs Dep. Bella Italia vs Ind. San Cristóbal (Sergio Romero), 16.30hs Belgrano San Antonio vs Tiro Federal (Silvio Ruíz), Arg. de Humberto vs Ind. Ataliva (Guillermo Tartaglia).



FEMENINO

Este domingo se jugará la fecha 3 del torneo Clausura Femenino de la Liga Rafaelina de Fútbol. El programa:

En el predio Tito Bartomioli (Autódromo), desde las 9.30hs: Atlético vs 9 de Julio (Reserva, Sub-13 y Primera). En cancha de Argentino de Vila, desde las 9.30hs: Libertad de Sunchales vs Ferro Dho (Reserva y Primera), Argentino de Humberto vs Argentino de Vila (Sub-13 y Primera).