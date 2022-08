Otra cita con la historia para Los Pumas y nuevamente con presencia de Mayco Vivas

Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, logró un histórico triunfo frente a los All Blacks por 25 a 18, en lo que fue la primera victoria contra el mítico combinado en Nueva Zelanda. Fue en el marco de la tercera fecha del Rugby Championship, que los argentinos disputaron en el Oregantheory Stadium, de la ciudad de Christchurch. Nuevamente el rafaelino Mayco Vivas, como en aquella noche de Sydney en noviembre 2020, fue protagonista jugando buena parte del segundo tiempo ya que ingresó a los 17 por Thomas Gallo en la primera línea.

Otro dato significativo del presente actual de Los Pumas, es haber consumado por primera vez en su historia dos triunfos seguidos frente a potencias del hemisferio Sur, ya que en su anterior presentación habían superado a otro peso pesado como Australia por 48 a 17 y tras haberle marcado siete tries, en San Juan.

Más allá de épica batalla del equipo argentino que quedará marcada en la historia del deporte argentino, Los Pumas escalarán el próximo lunes al séptimo puesto del ranking oficial de la World Rugby. La emoción y las lágrimas de los jugadores argentinos una vez finalizado el encuentro, dejaron a las claras la importancia y la magnitud del logro alcanzado.

La hazaña empezó a gestarse desde el minuto 17, cuando Emiliano Boffelli puso adelante al equipo nacional con un penal cerca de los postes. Minutos antes, Samisoni Taukei’aho había marcado un try para los locales. Un penal para Nueva Zelanda fue convertido por Richie Mo’unga y amplió la ventaja a los neocelandeses.

A pesar de que Los Pumas supieron posicionarse por delante con mucha defensa y eficacia, al minuto 26 una falla en un line hizo que los All Blacks tomen revancha y marquen un segundo try posicionándose 15-6. Sin embargo, a los pocos minutos Julián Montoya obtuvo un penal y Boffelli logró un remate desde 50 metros que los llevó a estar 15-9.

Sin dar el brazo a torcer, los oceánicos atacaron de manera más punzante y lograron cerrar el primer tiempo 15-12 arriba. La segunda parte inició a favor de la Argentina ya que en los primeros minutos Los Pumas lograron un primer try de la mano de Juan Martín González, encaminándose a la victoria.

Un gran trabajo defensivo de los argentinos logró cuidar el resultado y escribir una nueva página en la historia de Los Pumas. La gran figura del cotejo fue Boffelli, quien estuvo sumamente preciso con su patada: fue el máximo goleador del conjunto nacional con 20 de los 25 puntos del partido.

"Estoy muy feliz por los jugadores. Hacemos muchos entrenamientos, con mucha información. Están siempre listos para incorporar cualquier cosa nueva que queremos hacer en los partidos. Esta noche era un gran desafío, pero creo en ellos. Estoy muy orgulloso del equipo", expresó el técnico del conjunto argentino, el australiano Michael Cheika.

Con este histórico triunfo, Los Pumas se mantienen en lo más alto del Rugby Championship con 9 puntos, al igual que Australia, aunque los argentinos tienen mejor diferencia de puntos. En tanto, los neozelandeses ocupan el tercer lugar con 5 unidades y Sudáfrica marcha en el cuarto y último puesto, con 4 unidades.

El próximo sábado Los Pumas y los All Blacks volverán a verse las caras por la cuarta fecha del certamen que reúne a las potencias rugbísticas del hemisferio sur.

Estadio: Orangetheory Stadium (Christchurch, Nueva Zelanda).

Árbitro: Nika Amashukeli (Georgia).

Nueva Zelanda (All Blacks): Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y Caleb Clarke; Richie Mo’unga; Aaron Smith y Ardie Savea; Sam Cane (capitán) y Shannon Frizell; Scott Barrett y Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Samisoni Taukei’aho y Ethan de Groot: Entrenador: Ian Foster.

Argentina (Los Pumas): Juan Cruz Mallia; Emiliano Boffelli, Matías Moroni, Matías Orlando y Lucio Cinti; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martin González; Tomas Lavanini y Matías Alemanno; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Tantos en el primer tiempo: 7m penal Boffelli , 10m try Taukei aho (NZ), 17m penal Boffelli (A), 28m penal Mo unga (NZ), 31m try Clarke convertido por Mo unga (NZ), 36m penal Boffelli (A) y 40m penal Boffelli. Resultado parcial: Nueva Zelanda 15- Argentina 12.

Tantos en el segundo tiempo: 6m penal Mo unga (NZ), 7m try González convertido por Boffelli , 17m penal Boffelli (A), 25m penal Boffelli (A) . Resultado final: Nueva Zelanda 18- Argentina 25.

Ingresaron en Nueva Zelanda: Codie Taylor, George Bower, Fletcher Newell, Tupou Vaa i, Akira Ioane, Finlay Christie, Stephen Perofeta y Quinn Tupaea..Ingresaron en Argentina: Santiago Socino, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Guido Petti, Santiago Grondona, Tomas Cubelli, Tomas Albornoz y Santiago Cordero.