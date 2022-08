Atlético buscará recuperarse ante San Martín de San Juan

Atlético de Rafaela viene de empatar como visitante ante Atlanta 0 a 0 y quedó con 27 unidades pero en su lucha por la permanencia nada cambió ya que sigue a dos puntos del descenso, por lo que es de suma importancia lograr un triunfo en el Monumental para no caer en la zona roja.



Este domingo la ‘Crema’ recibirá a San Martín de San Juan, por la fecha 31 de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 19.30hs y será arbitrado por Yamil Possi. Se podrá seguir vía streaming por TyC Sports Play.

Con respecto al equipo titular que viene de jugar en Villa Crespo el entrenador Ezequiel Medrán optó por realizar tres modificaciones. El regreso de Claudio Bieler, luego de cumplir la supensión, y las reapariciones desde el inicio para Nicolás Laméndola y Franco Faría. Los que salen son Mauro Albertengo, Ayrton Portillo y Guillermo Funes.



Los que no pudieron ingresar en la convocatoria por lesiones fueron Marco Borgnino y Emiliano Romero. El rafaelino padece una pubalgia, mientras que el uruguayo un traumatismo articular en la rodilla derecha.



El ‘Santo’ Sanjuanino viene de golear 4-1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn, acumula 45 puntos y se encuentra en puestos de reducido.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Federico Torres; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Nicolás Aguirre y Franco Faría; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Mateo Castellano, Gonzalo Alassia, Ayrton Portillo, Guillermo Funes, Alex Luna, Mauro Albertengo y Agustín Alfano. DT: Ezequiel Medrán.



SAN MARTÍN DE SAN JUAN: Nicolás Avellaneda; Alejandro Molina, Augusto Aguirre, Matías Escudero, Dante Álvarez; Sebastián Ramírez, Ignacio Antonio, Martín Rivero, Sebastián González; Ignacio Lago y Nicolás Franco. Suplentes: Francisco Rivadeneira, Gastón Vega, Franco Aguirre, Matías Benítez, Richard Fernández, Matías Giménez, Damián Lemos, Pablo Ruiz y Sebastián Penco. DT: Raúl Antuña.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Yamil Possi.

Asistentes: Mariano Viale y Hernán Vallejos.

Cuarto árbitro: Lucas Billone.

Hora: 19.30

TV: TyC Sports Play.

Radios: Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5