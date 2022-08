Unión y la necesidad de recuperarse

Unión de Sunchales recibirá este domingo desde las 11 a Sportivo Las Parejas con la urgencia de sumar de a tres para salir de los puestos de descenso. El encuentro, a disputarse en el estadio de la Av. Belgrano de la vecina ciudad, será dirigido por el tucumano Ariel Montero.

El Bicho Verde viene de sufrir una dolorosa derrota en Paraná ante Atlético y lleva ocho fechas sin triunfos, con dos empates y seis derrotas. Esa escasa sumatoria lo ha puesto en un lugar incómodo cuando restan ocho partidos y por eso cada partido, sobre todo de local, lo obliga a no irse con las manos vacías. Para este encuentro el entrenador Walter Grazziossi no podrá contar con dos jugadores suspendidos: Raúl Barros y Ezequiel Gnemmi.

El partido no será nada sencillo, ya que Sportivo Las Parejas está luchando por ingresar a la segunda fase y de hecho ocupa el octavo puesto, que sería el último cupo.

El entrenador convocó a estos jugadores para el partido de este domingo 28: Santiago Barraza, Martín Caballo, Nicolás Canavesio, Raúl Chamorro, Gonzalo González, Augusto Magoia, Germán Mayenfisch, Brian Otero, Nicolás Pautasso, Alfredo Pussetto, Francisco Robles, Martín Rodríguez, Agustín Ruffinetti, Cristian Sánchez, Lucas Sánchez, Pedro Sanz, Gonzalo Schonfeld, Alejandro Siben, Denis Stracqualursi y Manuel Vargas.

Los demás partidos: a las 14 San Martín de Formosa vs. Juventud Antoniana; 15:15 Douglas Haig vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay; 15:30 Gimnasia y Tiro de Salta vs. Atlético Paraná; DEPRO vs. Crucero del Norte; 16 Defensores de Villa Ramallo vs. Juventud Unida de Gualeguaychú; 18:30 Central Norte vs. Boca Unidos. Jueves 1 de septiembre: Sarmiento de Resistencia vs. Racing de Córdoba. Libre: Sp. Belgrano de San Francisco.