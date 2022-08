Lula participará en el debate electoral

SAN PABLO, Brasil, 28 (AFP). - El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que asistirá este domingo al primer debate de la campaña para las elecciones de octubre, tras días de incertidumbre sobre su presencia y cuando su principal rival, el mandatario Jair Bolsonaro, no aseguró su participación.

"Nos vemos en la Band (emisora Rede Bandeirantes) a las 21:00", tuiteó Lula este sábado, junto a una imagen de un calendario digital con el compromiso agendado.

El debate, organizado por un conjunto de medios brasileños, entre ellos la Rede Bandeirantes y el periódico Folha de Sao Paulo, es el primero del calendario de campaña con vistas a los comicios del 2 de octubre.

Bolsonaro dijo el viernes que debería "estar" en la cita, pero aclaró que la decisión no estaba tomada.

El izquierdista Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, lidera la carrera electoral para el 2 de octubre, con 47% de la intención de voto contra 32% de Bolsonaro, según una encuesta del Instituto Datafolha difundida el reciente 18 de agosto. Otros sondeos también ubican a Lula en la delantera, aunque con una ventaja menor.

Además de invitar a Lula y a Bolsonaro, los organizadores del debate convocaron a otros cuatro candidatos, entre ellos Ciro Gomes, del partido centroizquierdista PDT; y la senadora Simone Tebet, del centrista MDB, que aparecen tercero y cuarta en los sondeos.

En 2018, el año en que ganó las elecciones, Bolsonaro participó solo en los dos primeros debates presidenciales. Faltando un mes para la primera vuelta, fue apuñalado durante un acto de campaña y tras pasar por una cirugía, nunca volvió a debatir.